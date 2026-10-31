Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. Stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu

Iarna își intră în drepturi, în zonele montane înalte din România. Salvamont Prahova anunță că toate traseele montane de altitudine sunt închise din cauza ninsorii. De altfel, stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri la Vârful Omu. Vă reamintim că, astăzi, 31 octombrie, circulația rutieră s-a închis, de la ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule pe sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului al DN 67C Transalpina.

Salvamont Prahova anunță că s-au închis toate traseele montane de altitudine din cauza ninsorilor și a vremii nefavorabile. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăși 50 de centimetri în zilele următoare. Turiștii sunt sfătuiți să evite deplasările la altitudine și să respecte recomandările salvatorilor montani.

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„Atenție! Toate traseele montane de altitudine, închise din cauza condițiilor meteo!

Iarna și-a intrat în drepturi în masivele montane din Prahova, iar condițiile meteorologice fac deplasarea pe traseele de altitudine extrem de dificilă și periculoasă.

Înregistrăm deja un strat consistent de zăpadă, care va continua să crească în zilele următoare. La Vârful Omu, stratul de zăpadă va depăși 50 cm, iar vremea nefavorabilă amplifică riscurile pentru turiști.

Salvamont Prahova declară închise toate traseele turistice montane de altitudine, în contextul condițiilor actuale și al evoluției prognozate a vremii.

Vă recomandăm:

Să nu vă aventurați pe traseele montane închise!

Să evitați turele la altitudine, unde zăpada, vântul și ceața pot pune în pericol siguranța dumneavoastră.

Să vă informați înainte de orice deplasare în zona montană și să respectați recomandările salvatorilor montani.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece este disponibilă pe site-ul oficial: www.salvamontprahova.ro”, transmite Salvamont Prahova.

Circulația pe Transalpina a fost închisă

Circulația rutieră pe Transalpina, între Rânca și Obârșia Lotrului, s-a închis sâmbătă, de la ora 14:00, pentru toate categoriile de autovehicule, din cauza ninsorilor abundente. După închiderea sectorului de pe DN 67C, accesul mașinilor nu va mai fi permis, iar reviziile nu vor mai fi efectuate, avertizează autoritățile. Vezi AICI.