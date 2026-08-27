Șeful CIA, avertisment dur pentru Putin în timpul vizitei la Moscova: Rusia să nu atace NATO și să reducă sprijinul pentru Iran

Directorul CIA, John Ratcliffe, a avertizat Moscova să nu escaladeze acțiunile împotriva statelor baltice și să reducă sprijinul militar pentru Iran. Vizita secretă în Rusia vine pe fondul temerilor privind posibile acțiuni ruse împotriva NATO.

Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers în secret la Moscova cu două mesaje sensibile pentru Kremlin: Rusia să evite orice escaladare împotriva aliaților NATO, în special a statelor baltice, și să reducă sprijinul militar și economic acordat Iranului, potrivit unor surse familiarizate cu vizita, citate de Politico.eu.

Deplasarea rară și neanunțată, efectuată marți, a provocat numeroase speculații la Washington și în capitalele europene, mai ales că administrația americană nu a confirmat-o oficial decât ulterior.

Potrivit a două persoane familiarizate cu discuțiile, șeful serviciului american de informații le-a transmis oficialilor ruși să nu intensifice confruntarea cu aliații Statelor Unite din NATO, cu un accent special asupra Estoniei, Letoniei și Lituaniei.

„Întâlnirea sa a avut ca scop principal avertizarea Rusiei împotriva oricărei acțiuni de escaladare împotriva statelor baltice”, a declarat pentru Politico o sursă familiarizată cu discuțiile.

The Wall Street Journal relatase anterior că Ratcliffe a avertizat Moscova împotriva unui atac asupra statelor membre NATO.

Mesajul american vine într-o perioadă în care războiul din Ucraina continuă fără o soluție diplomatică, iar atacurile cu drone și rachete lansate de ambele părți lovesc ținte aflate la distanțe tot mai mari de linia frontului.

În același timp, amenințările recente formulate de Moscova la adresa statelor NATO care sprijină Ucraina au provocat îngrijorări privind posibilitatea unor noi acțiuni de război hibrid sau chiar a unor operațiuni militare limitate.

Mesaj pentru Moscova: nu escaladați împotriva statelor baltice

Statele baltice ocupă o poziție extrem de sensibilă pe flancul estic al NATO. Estonia, Letonia și Lituania sunt membre ale Alianței, iar un atac armat împotriva uneia dintre ele ar intra sub incidența principiului apărării colective.

Conform Articolului 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, un atac armat împotriva unui aliat este considerat un atac împotriva tuturor. Problema cu care se confruntă statele occidentale este însă mai complexă decât perspectiva unui atac militar convențional.

Rusia a fost acuzată de-a lungul anilor că utilizează instrumente aflate sub pragul unui conflict deschis – de la operațiuni de sabotaj și atacuri cibernetice până la alte forme de război hibrid – care pot pune presiune asupra statelor europene fără a declanșa automat un răspuns militar colectiv al NATO.

Misiunea lui Ratcliffe pare să fi urmărit tocmai reducerea riscului unei asemenea escaladări într-un moment de tensiune accentuată.

Un detaliu relevant al călătoriei este traseul aeronavei folosite de directorul CIA. Avionul militar american C-17 cu care Ratcliffe a ajuns la Moscova a decolat din Letonia, potrivit datelor publice de monitorizare a zborurilor.

Trump: „Ne-am dori să vedem sfârșitul războiului cu Ucraina”

Donald Trump a încercat însă să reducă amploarea speculațiilor privind misiunea șefului CIA.

Președintele american a descris deplasarea drept „semi-rutinieră” și a respins informațiile potrivit cărora Ratcliffe ar fi mers la Moscova pentru a-l convinge pe Vladimir Putin să nu testeze hotărârea NATO sau să atace Regatul Unit.

Trump a recunoscut însă că oprirea războiului din Ucraina s-a aflat pe agenda americană.

„Nu-mi place să dezamăgesc oamenii. Ne-am dori să vedem sfârșitul războiului cu Ucraina”, a declarat Trump.

Vizita are și o încărcătură istorică aparte. Este prima deplasare cunoscută la Moscova a unui director CIA în actuala administrație Trump.

În noiembrie 2021, William Burns, directorul CIA din timpul administrației Joe Biden, mersese la Moscova pentru a-l avertiza pe Vladimir Putin să nu invadeze Ucraina. Aproximativ trei luni mai târziu, forțele ruse au declanșat invazia pe scară largă.

Ratcliffe ar fi cerut Rusiei să reducă sprijinul militar pentru Iran

NATO nu a fost singurul subiect sensibil adus de Ratcliffe la Moscova. Directorul CIA ar fi făcut presiuni asupra oficialilor ruși și pentru reducerea sprijinului militar și economic acordat Iranului, potrivit unei surse familiarizate cu discuțiile și unui oficial britanic care cunoaște detalii despre vizită.

Washingtonul dorește ca Moscova să înceteze furnizarea de arme și tehnologie militară către Teheran.

Ratcliffe ar fi avertizat totodată Rusia să nu „reacționeze exagerat” dacă economia rusă va fi afectată de măsurile americane îndreptate împotriva statelor care continuă relațiile economice cu Iranul, potrivit oficialului britanic citat de Politico.

Mesajul vine după ce secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, a amenințat cu o extindere semnificativă a sancțiunilor împotriva statelor care refuză să întrerupă legăturile economice cu Iranul.

Rusia este suspectată că a furnizat Iranului materiale destinate consolidării arsenalului său de drone. Moscova ar putea, de asemenea, să ofere Teheranului informații și capacități care să contribuie la efectuarea unor atacuri mai precise împotriva instalațiilor americane din Orientul Mijlociu.