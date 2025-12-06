Prima pagină » Sport » FCSB – Dinamo 0-0 | Gigi Becali: „Mingea doar la ei! Noi ne-am apărat bine”

07 dec. 2025, 00:41, Sport
FCSB, echipa campioană a României, a remizat sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu Dinamo Bucureşti, în etapa a 19-a din Superligă.

În tribunele Arenei Naționale au fost prezenți 28.510 spectatori, a doua cea mai mare asistență din acest sezon. Meciul Dinamo – Rapid, scor 0-2, a adus la Arena Națională 34.700 de fani.

„Dacă joci fără cei mai valoroși doi jucători, Bîrligea și Miculescu, e greu să o bați pe Dinamo. Mai ales că în primele 15-20 de minute a fost năucitoare.

Mingea doar la ei! Noi ne-am apărat bine, dar au fost peste noi în primele 20 de minute. Apoi s-a eliberat jocul, puteam marca și noi. Ei au avut bara aia, dar nu a fost un joc extraordinar a doua repriză.

Bîrligea și David Miculescu sunt cei mai buni jucători ai noștri. Dacă nu ai mijlocul terenului, e greu să joci. Noi am avut Șut și Lixandru, care n-au contat acolo.

Șut nu prea a contat, aveam încredere că și-a revenit, dar numai la adversar, nu mai câștigă dueluri. Lixandru cam fuge de joc, îi e teamă să joace. Cam asta e treaba”, a declarat Gigi Bcali imediat după meci.

Ce a spus Kopic de la Dinamo

„Am avut energie bună 90 de minute. Am fost mulțumit cum am jucat, cum am luptat. Dacă aveam niște reacții mai bune în anumite situații, puteam obține mai mult. Sunt satisfăcut cu acest punct, dar puteam să câștigăm. Știam că pentru FCSB este un meci important, să pună presiune, dar Soro, Caragea și Danny Armstrong au jucat bine defensiv, dar în față au avut probleme. Am ratat ocazii bune, puteam înscrie.

În ultimii 20-30 de metri nu m-a mulțumit, am avut și acea ocazie a lui Eddy. Am avut stabilitate în joc, am jucat bine. (n.r. – Boateng și Caragea suspendați) Este normal să lipsească unii jucători, să apară cartonașele.

Am jucat cu aceeași jucători în Cupă, avem nevoie acum de zile pentru recuperare. Am fost satisfăcut de evoluția lui Soro în ofensivă, în organizarea ofensivă. Ultimele 30 de minute ne-am propus să jucăm mai ofensiv, de aceea l-am introdus și pe Pop”, a spus Kopic, la DigiSport.

Care au fost distribuțiile celor două echipe

  • FCSB: Târnovanu – V. Creţu, Ngezana (Octavian Popescu 46), Graovac, Radunovic (Pantea 46) – Şut, Lixandru – Cisotti (Edjouma 81), Olaru, M. Toma – Fl. Tănase (Mamadou Thiam 90). Antrenor: Elias Charalambous
  • DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Gnahore, Mărginean (Kyriakou 69), C. Cîrjan (Perica 87) – D. Armstrong (Milanov 68), Alberto Soro (Al. Pop 63), Caragea (Mazilu 62). Antrenor: Zeljko Kopic

