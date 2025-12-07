Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”

Un român a stârnit dezbateri aprinse pe Reddit după publicarea unei fotografii cu prețul unui cofraj de ouă vândut cu 35 de lei într-un supermarket.

Postarea de pe Reddit, însoțită de mesajul: „Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 ron?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia de îți zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”, a strâns sute de comentarii în câteva ore.

Românii se plâng de scumpiri pe Reddit

Mulți utilizatori au subliniat că scumpirea bruscă nu este un fenomen local, ci este legată de contextul european al gripei aviare, care a afectat puternic producția.

Mai mulți s-au legat de acest aspect în comentarii:

„Gripa aviară în Europa, peste tot au crescut prețurile. Cine zice că găsește ouă sub 1 leu buc., nu a mai intrat în magazine în ultimele 2 săptămâni.”

„Acum 1-2 săptămâni era 1.50 Ron / ou din cauza gripei aviare din Europa… Acum pare că își revin la normal.”

„Este gripa aviară în Europa… Cererea crește, motiv pentru care și prețurile cresc”.

Alți utilizatori au spus că prețurile diferă în funcție de modul de creștere a găinilor și că unele tipuri de ouă ieftine au dispărut din magazine.

„1 leu oul. E ok. Prețul de 35 e pt cartonul de jos cu 30 de ouă. Cartonul de 12 e cam 12-14 și alea cod 0 vreo 17-18”, a scris cineva.

„Ouăle cod 3 care erau cele mai ieftine (22 lei) au cam fost eliminate… Acum se mai găsesc doar cod 0, 1 și 2. De aici și prețul care pare că a crescut dintr-o dată”, a comentat un alt utilizator.

Recomandările autorului: