Prima pagină » Actualitate » Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”

Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”

07 dec. 2025, 18:15, Actualitate
Românii sunt revoltați de prețurile la ouă din supermarket: „Ce e în neregulă cu țara asta?”

Un român a stârnit dezbateri aprinse pe Reddit după publicarea unei fotografii cu prețul unui cofraj de ouă vândut cu 35 de lei într-un supermarket.

Postarea de pe Reddit, însoțită de mesajul: „Ce e în neregulă cu țara asta?! De când s-au făcut ouăle 35 ron?! Wtf, nu erau 22? Dintr-un bon de masă, abia mai iei un carton de ouă. Ăștia de îți zic mereu că nu au buget când ceri mărire salarială, oare trec și ei prin supermarket?!”, a strâns sute de comentarii în câteva ore.

Românii se plâng de scumpiri pe Reddit

Mulți utilizatori au subliniat că scumpirea bruscă nu este un fenomen local, ci este legată de contextul european al gripei aviare, care a afectat puternic producția.

Mai mulți s-au legat de acest aspect în comentarii:

„Gripa aviară în Europa, peste tot au crescut prețurile. Cine zice că găsește ouă sub 1 leu buc., nu a mai intrat în magazine în ultimele 2 săptămâni.”

„Acum 1-2 săptămâni era 1.50 Ron / ou din cauza gripei aviare din Europa… Acum pare că își revin la normal.”

„Este gripa aviară în Europa… Cererea crește, motiv pentru care și prețurile cresc”.

Alți utilizatori au spus că prețurile diferă în funcție de modul de creștere a găinilor și că unele tipuri de ouă ieftine au dispărut din magazine.

„1 leu oul. E ok. Prețul de 35 e pt cartonul de jos cu 30 de ouă. Cartonul de 12 e cam 12-14 și alea cod 0 vreo 17-18”, a scris cineva.

„Ouăle cod 3 care erau cele mai ieftine (22 lei) au cam fost eliminate… Acum se mai găsesc doar cod 0, 1 și 2. De aici și prețul care pare că a crescut dintr-o dată”, a comentat un alt utilizator.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Mediafax
Pe cine avantajează prezența mică la alegerile din București
Digi24
Cele două probleme care țin pe loc încheierea unui acord de pace Rusia - Ucraina, dezvăluite de Keith Kellogg
Cancan.ro
Și-a părăsit iubita medic pentru Rodica Stănoiu! Noi detalii despre 'puiuțul' fostei ministrese a Justiției
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă fotbalistă din lume a primit o ofertă de nerefuzat
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Mediafax
Primele rezultate. Cum au votat bucureștenii până la acestă oră
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
O crimă care pune gaz pe foc în procesul de mobilizare din Ucraina, în criză de soldați. „Sunt incredibil de ruşinată”
Cancan.ro
FBI intră pe fir în cazul lui Emil Gânj! Descoperiri ULUITOARE în telefonul criminalului din Mureș
Ce se întâmplă doctore
Ce se întâmplă cu pensiile din ianuarie 2026? Ministrul Muncii a clarificat situația
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce este „divorțul silențios”: Rămâi căsătorit, dar ieși din relație
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
17:44
Daniel Băluță răbufnește după ce unul dintre candidați a dat un semnal în privința câștigătorului: Este nedemocratic și ilegal
EXTERNE Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
17:43
Friedrich Merz a făcut prima sa vizită în Israel în calitate de cancelar al Germaniei
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
17:32
Ziua în care Nicușor Dan se desparte de cartela de la Primăria București. În primele luni la Cotroceni, a purtat-o ca pe un talisman
LIVE 🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
17:00
🚨 Alegeri locale parțiale. Marcel Ciolacu candidează la şefia Consiliului Judeţean Buzău. Peste 50.000 de persoane au votat deja
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
16:42
Anamaria Gavrilă revine în forță: „Astăzi este 7 septembrie. Ieri am sărbătorit un an de la anularea alegerilor”
CONTROVERSĂ Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui
16:33
Parlamentul londonez investighează The Crown Estate, care deține fundul mării din jurul Angliei, Țării Galilor și Irlandei de Nord, în numele regelui

Cele mai noi