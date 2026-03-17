Sute de mineri au mărșăluit pe străzile din Târgu-Jiu în a doua zi de proteste. Ce îi nemulțumește pe oameni

Sute de angajați ai Complexului Energetic Oltenia au ieșit marți, pentru a doua zi la rând, pe străzile din Târgu-Jiu. Protestatarii au mărșăluit prin centrul orașului și s-au oprit în fața sediului companiei, unde au cerut demisia conducerii și a Guvernului.

Principala nemulțumire a oamenilor e legată de siguranța locurilor de muncă. Aproximativ 1.500 de mineri, care au contracte de muncă pe perioadă determinată, riscă să rămână șomeri de la începutul lunii aprilie. Aceștia se tem că administrația nu le va prelungi contractele, în contextul în care activitatea companiei se restrânge.

Minerii au scandat mesaje precum „Minerii și țara și-au pierdut răbdarea” și au acuzat conducerea de minciună. Protestele au început încă de săptămâna trecută, când mai mulți angajați au mers la București și au intrat în greva foamei în fața Ministerului Energiei pentru a atrage atenția asupra situației lor.

În replică la aceste presiuni, conducerea societății a anunțat că va face o analiză de personal în fiecare unitate înainte de a lua o decizie finală privind contractele celor aproape 2.000 de salariați angajați temporar.

