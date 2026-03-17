Nicușor Dan merge la NATO pentru a discuta cu Mark Rutte despre securitatea Mării Negre

Președintele României, Nicușor Dan, se va întâlni joi, 19 martie, cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte. Vizita are loc la sediul Alianței de la Bruxelles și se concentrează pe situația tensionată de pe Flancul Estic și din regiunea Mării Negre.

Principalul obiectiv al discuțiilor vizează întărirea apărării colective și creșterea securității naționale cu sprijinul direct al NATO. Nicușor Dan va cere NATO un sprijin mai mare pentru Chișinău, în condițiile în care Moldova este ținta constantă a atacurilor lansate de Rusia.

„Președintele României, Nicușor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice. Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO. Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională. Președintele Nicușor Dan va sublinia că România își respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creșterea cheltuielilor de apărare și va evidenția asistența multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizați de acțiunile hibride ale Rusiei,” se arată în comunicatul transmis de Administrația Prezidențială.

