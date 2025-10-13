România-Austria, meci tensionat și pentru Jandarmerie. Câți suporteri au fost amendați pentru încălcarea Legii 126/1995

Partida România-Austria le-a dat de furcă și jandarmilor, care duminică seară au trebuit să intervină pe Arena Națională din cauza comportamentului fanilor. Câțiva dintre suporterii „tricolorilor” au fost sancționați pentru încălcarea legii.

Astfel, în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au întocmit 3 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 126 din 1995 privind regimul materiilor explozive, cu modificările și completările ulterioare.

18 sancțiuni aplicate

Totodată, jandarmii au aplicat 18 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 15.300 de lei.

Jandarmeria Română informează că, dintre sancțiunile contravenționale aplicate, una în valoare de 3.000 de lei a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, adică FRF, iar două sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 9.500 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate patru sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni sau un an.

„În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare. În fınal, dorim să mulțumim tuturor celor care au respectat cadrul legal în vigoare”, a mai transmis Jandarmeria Română.

