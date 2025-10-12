Emiratele Arabe Unite, reprezentativa de fotbal antrenată de românul Cosmin Olăroiu, a trecut la limită de formația Omanului cu scorul de 2-1, sâmbătă, la Doha (Qatar), într-un meci din Grupa A din ultimul tur al preliminariilor asiatice pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.

Omanul, echipă pregătită de portughezul Carlos Queiroz, a deschis scorul prin autogolul lui Kouame Kouadio (12), dar a izbutit să întoarcă soarta meciului în ultimul sfert de oră, când au înscris jucătorii de origine braziliană Marcus Vinicius Barbosa Meloni (76) și Caio Lucas (83).

Cosmin Olăroiu, la un pas de calificarea la Cupa Mondială 2026! În schimb Mircea Lucescu are mari emoții

Marți 14 octombrie va avea loc ultimul meci, dintre Qatar și EAU, în care oaspeții au nevoie de o remiză pentru calificare la Mondialele din 2026. Dacă vor pierde, vor merge la baraj.

Câștigătoarele celor două grupe se vor califica la Cupa Mondială din Statele Unite, Mexic și Canada, iar echipele de pe locul secund vor disputa un baraj, câștigătoarea urmând să ia parte la un turneu de baraj intercontinental.

„Oli l-a bătut pe Carlos Queiroz. Mai trebuie să nu piardă cu Lopetegui și vom avea primii români la World Cup”, a scris pe Facebook, managerul FCSB Mihai Stoica.

Singura participare a Emiratelor Arabe Unite la un turneu final de Mondial a fost în 1990, în Italia.

Ca antrenor, Olăroiu se poate lăuda că a câștigat campionatul și Supercupa României cu Steaua, ambele în 2006, și a calificat echipa în semifinalele Cupei UEFA.

În 2007 a plecat în Golf, Olăroiu a părăsit Steaua pentru un contract în Arabia Saudită, la Al Hilal cu care a câștigat titlul național și de două ori Cupa Arabiei Saudite. A mai fost și selecționerul Arabiei Saudite, în perioada 2014-2015.

Șanse reduse pentru Mircea Lucescu să ajungă la CM 2026

România va juca duminică (ora 21:45), împotriva Austriei, la București, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026.

În Grupa H, Austria ocupă primul loc, cu 15 puncte (5 jocuri), urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte (6 jocuri), România, 7 puncte (5 jocuri), Cipru, 5 puncte (6 jocuri), San Marino, 0 puncte (6 jocuri).

La Cupa Mondială găzduită de SUA, Mexic și Canada se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare din zona Europa, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.