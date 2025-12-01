Prima pagină » Actualitate » România, CAMPIOANĂ mondială. Ce performanță extraordinară au reușit doi tineri sportivi

01 dec. 2025, 10:05, Actualitate
Performanță fantastică reușit în curzul zilei de duminică, 30 noiembrie: România a cucerit medalia de aur în proba de dublu de la Campionatul Mondial de bowling, anunță PROSPORT.

Pe cea mai înaltă treaptă a podiumului au urcat doi tineri sportivi, Mihai Alin Dragnia si Balazs-Becsi Mate.

Duminică, la„mondialele” de bowling din Hong Kong, echipa de dublu masculin a României a cucerit medalia de aur. În marea finală, tinerii sportivi Mihai Alin Dragnia si Balazs-Becsi Mate i-au învins pe Paul Purps și Dennis Grunheid, din Germania.

La final, tabela a indicat scorul de 2-0, astfel că medaliile de aur au ajuns la gâtul băieților noștri, scrie Prosport.

În faza semifinalelor, team-ul românesc a trecut de perechea Syazirol Shamsudin – Rafiq Ismail, din Malaezia, cu scorul de 2-1. De cealaltă parte, nemții Paul Purps și Dennis Grunheid i-au învins pe cehii Ondrej Trojek și Lukas Jelinek, cu 2-0.

Podiumul probei de dublu masculin de la Campionatele Mondiale de Bowling de la Hong Kong a arătat astfel:

  1. România (Mihai Alin Dragnia si Balazs-Becsi Mate)
  2. Germania (Paul Purps și Dennis Grunheid)
  3. Malaezia (Syazirol Shamsudin și Rafiq Ismail) și Cehia (Ondrej Trojek și Lukas Jelinek).

Pentru că nu s-a disputat finala mică a competiției, două formații au împărțit ultima treaptă a podiumului.

Iată mesajul Federației Române de Bowling după performanța echipei noastre:

„Mulțumim, Dragnia Mihai Alin! Mulțumim, Balázs-Bécsi Máté! La mulți ani, ROMÂNIA!

Mulțumim antrenorilor acestor sportivi excepționali – Gheorghe Cătălin si Balazs-Becsi Zsolt! Mulțumim partenerului nostru BBBS/Brunswick, d-lui Bill Hartofillis, care au însoțit federația și sportivii, personal, în evoluțiile lor.

Mulțumim tuturor celor care au contribuit la calificare, prin suport financiar și moral, prin antrenament, la susținerea participării lotului României la mondiale”.

