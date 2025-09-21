România cheltuie miliarde de lei pentru pensiile speciale. Adrian Codîrlașu: „Datoria statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB”

În ultimii șase ani, România a cheltuit peste 8 miliarde de lei pentru pensiile speciale. Din această sumă, peste 7 miliarde de lei au fost încasați de foștii magistrați.

Toți contribuabilii plătesc miliarde de lei, de 6 ani, pentru un sistem aparte de pensii speciale. Între 2018 și 2024, peste 11.500 de cetățeni au beneficiat de astfel de venituri. Potrivit datelor, costul de buget aproape a atins pragul de 8,7 miliarde de lei, bani din care magistrații au încasat peste 7 miliarde de lei, conform unei analize publicate de Economica.net.

Din suma de 2.2 miliarde de lei, dor 542.000.000 de lei reprezintă plățile efectuate în baza contribuțiilor la asigurările sociale. Altfel, 1.7 miliarde de lei reprezintă beneficiile pensiei de serviciu.

„Dacă ne uităm strict la pilonul public, adică pensiile nespeciale plus pensiile speciale, datoria implicită a statului, față de viitorii pensionari, este de 385% din PIB, ceea ce e imens. Și dacă cineva își imaginează că banii ăștia chiar pot fi plătiți, părerea mea e că își face mari iluzii”, a precizat Adrian Codîrlașu, vicepreședintele CFA România.

Pensia medie a magistraților se situează la 25.000 de lei

În condițiile în care s-ar fi aplicat legea contributivității, cei 11.500 de pensionari care încasează pensii speciale ar fi încasat, în total, 2.1 miliarde de lei. Realitatea este, însă, cu totul diferită, căci au încasat de peste 4 ori mai mult – 8.7 miliarde de lei.

Peste 80% din suma anterior menționată a fost încasată de magistrați. Un magistrat ieșit la pensie încasează, în medie, o sumă de câteva ori mai mare față de un cetățean cu pensie nespecială. Pensia medie a magistraților este de 25.000 de lei, comparativ cu pensia medie pe țară, care este de 2.800 de lei, arată Prima TV.

Ce arată noua lege despre pensiile speciale?

Legea nouă arată că pensiile magistraților nu vor mai putea fi mai mari de 70% față de ultimul salariu net pe care l-au încasat. Apoi, pensia lor va crește treptat, în următorul deceniu, până la 65 de ani.

„Pensiile magistraților atrag ușor atenția, tocmai pentru simplul considerenet că ele, luate individual, sunt foarte mari”, menționează Toni Neacșu, fost membru CSM și avocat.

La momentul acual, circa 5.700 de foști angajați ai Justiției primesc pensii speciale. Deși pensia medie ar fi trebuit să se situeze la 7.500 de lei (bazată pe contribuții), foștii angajați ajung să încaseze de 3 ori mai mult. Executivul a încercat să schimbe legea, în urmă cu 2 ani, dar reforma nu a fost acceptată de CCR. Acum, termenul de pronunțare este pe 24 septembrie 2025.

