Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”

EIOPA, autoritatea europeană pentru pensii, a lansat un avertisment dur. În lipsa unor reforme profunde, poate exista riscul ca sistemele de pensii să nu mai ajungă să susțină populația aflată în continuă îmbătrânire.

Petra Hielkema, șefa EIOPA (Autoritatea Europeană pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale) a avertizat asupra unui fenomen care ar putea să se producă, în condițiile în care sistemele de pensii nu vor mai avea bani.

În lipsa unor reforme profunde, există o probabilitate ca sistemele de pensii să nu își mai poată permite să susțină populația aflată, deja, într-o perpetuă îmbătrânire. Șefa EIOPA a explicat că „1 din 5 europeni riscă, deja, să trăiască în sărăcie la bătrânețe”.

Datele arată că vor exista doar 1,5 angajați pentru fiecare pensionar, în următorii 40 de ani, care să ajute la susținerea pensiilor.

„1 din 5 europeni este deja în pericol să trăiască în sărăcie la vârsta pensionării. Un procent ridicol de mare, sincer. Și dacă ne uităm la femei, acestea au un risc cu 30% mai mare. Unele țări sunt deja acolo. Și asta este nesustenabil”, a precizat Petra Hielkema pentru Politico.

Sistemul ar putea deveni costisitor

Pe de altă parte, acum, sistemul actual, care are la bază modelul european, ar putea deveni costisitor. Cauza reprezintă creșterea speranței de viață și scăderea natalității. Altfel, la acest capitol s-ar poziționa mai favorabil țările nordice. Motivul: sistemul mixt de pensii de stat, fonduri ocupaționale, dar și investiții în produsele private de pensii.

Având în vedere aceste date, reprezentanții EIOPA propun o reformă care să aibă la bază modelul existent deja în state precum Italia, Polonia și Marea Britanie.

„Automat vei fi inclus în fondurile de pensii dacă lucrezi. Dacă nu vrei asta, trebuie să ieși în mod conștient. Mecanismul funcționează și duce la mai multe economii pentru pensii”, spune șefa EIOPA.

Pe de altă parte, Comisia Europeană va lansa și ea o serie de recomandări legate de pensii și conturile de economii, în următoarele luni.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ