Amendament la legea pensiilor private: Bolnavii de cancer să aibă posibilitatea de a își retrage integral banii

Senatoarele Gabriela Horga și Nicoleta Pauliuc au depus un amendament la proiectul de lege privind plata pensiilor private, prin care propun ca persoanele care suferă de cancer sau se află în stadii terminale de boală să își poate retrage în totalitate banii din fondurile de pensii administrate privat. În forma aflată în dezbatere la Senat, proiectul prevede că beneficiarul poate retrage maxim 30% din sumă într-o singură tranșă, restul sumei urmând a fi eșalonat pe o durată de opt ani.

„Pacienții oncologici, beneficiari ai programelor naționale de sănătate, precum și bolnavii aflați în stadiu terminal, cu o speranță de viață mai mică de 12 luni, pot primi, la cerere, 100% din banii acumulați în fondurile de pensii private, sub formă de plată unică. (…) Mă bucur că am găsit susținere în acest demers și din partea inițiatorilor legii”, a scris senatoarea Gabriela Horga pe Facebook.

„Este un gest de solidaritate”

În acest moment, proiectul inițiat de Guvern se află în dezbatere la Comisia de buget din cadrul Senatului.

„Am depus acest amendament pentru că acești oameni duc o bătălie grea cu boala și au nevoie de bani pentru tratament sau pentru îngrijire. Nu putem lăsa aceste persoane, aflate în situații dramatice, să aștepte ani de zile după niște bani care le aparțin și care le-ar putea aduce sprijin în cel mai greu moment al vieții.

Este un gest de solidaritate și de respect față de acești oameni. Adevărata măsură a unei societăți se vede în felul în care are grijă de cei mai vulnerabili”, a mai transmis senatoarea.

