Prima pagină » Actualitate » România, cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. Anunțul lui Grindeanu, după întâlnirea Mathias Cormann

România, cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. Anunțul lui Grindeanu, după întâlnirea Mathias Cormann

Ruxandra Radulescu
15 sept. 2025, 16:44, Actualitate
România, cu un pas mai aproape de aderarea la OCDE. Anunțul lui Grindeanu, după întâlnirea Mathias Cormann

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a discutat, în cadrul întrevederii cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann, de luni 15 septembrie, despre reformele pe care României trebuie să le implementeze pentru aderarea la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Liderul interimar al social-democraților a precizat că „acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care să protejeze cetățenii și să ofere predictibilitate pentru mediul de afaceri”. 

Sorin Grindeanu a subliniat în discuțiile secretarul general al OCDE, Mathias Cormann nevoia unei reforme echilibrate și stabile pentru țara noastră în procesul de aderare.

„Astăzi am avut o întâlnire importantă cu secretarul general al OCDE, Mathias Cormann. Discuțiile noastre au vizat modul în care România poate accelera procesul de aderare la OCDE și, mai ales, direcțiile de reformă care să aducă echilibru și stabilitate.

Am subliniat că PSD susține ferm aderarea României la OCDE și că acest obiectiv trebuie însoțit de reforme echilibrate, care să protejeze cetățenii și să ofere predictibilitate pentru mediul de afaceri”, a menționat Grindeanu.

Una temele de discuție a fost impozitarea progresivă „considerată de OCDE un instrument corect și modern folosit de multe din statele membre”.

„Am apreciat faptul că impozitarea progresivă este considerată de OCDE un instrument corect și modern folosit de multe din statele membre, dar și faptul că OCDE înțelege necesitatea unui echilibru social, astfel încât transformările să fie în beneficiul tuturor românilor.

Mesajul este clar: România are nevoie de modernizare, dar într-un cadru just și echitabil.
Partidul Social Democrat va face tot ce este posibil pentru ca aderarea la OCDE să nu fie doar un pas formal, ci o șansă reală de dezvoltare și consolidare a rolului nostru în clubul economiilor dezvoltate”, a transmis Sorin Grindeanu pe Facebook.

