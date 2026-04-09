România, dată din nou exemplu negativ în presa de la Budapesta. Ce spun maghiarii despre nivelul de trai al românilor

Publicația Világgazdaság analizează situația economică a României și susține că puterea de cumpărare a populației s-a redus considerabil, în timp ce Ungaria raportează creșteri semnificative și o inflație mult mai mică.

Analiza maghiară arată că nivelul de trai din România a pierdut o zecime față de cel din Ungaria într-un singur an. Comerțul cu amănuntul scade constant de șapte luni, o situație care amintește de perioada de debut a pandemiei. În timp ce inflația României stagnează la peste 9%, Banca Națională avertizează că urmează noi scumpiri. Efectele crizei petroliere cauzate de conflictul din Iran nu a ajuns încă pe deplin la prețurile de la raft, ceea ce pune presiune suplimentară pe populație.

Măsurile de austeritate ale Guvernului Bolojan

Publicația identifică măsurile luate de Bolojan drept cauze principale ale degradării economice. După alegerile din 2025, autoritățile au introdus reforme dure pentru reducerea deficitului bugetar. Eliminarea plafonului la energia electrică, creșterea TVA și a accizelor au accelerat scăderea puterii de cumpărare. Jurnaliștii maghiari consideră că România plătește acum „pedeapsa” pentru faptul că a cheltuit mai mult decât a produs și a devenit astfel „codașa regiunii”.

Presa maghiară pune față în față cele două țări vecine și evidențiază succesul modelului de la Budapesta. În martie 2026, Ungaria a raportat o inflație de doar 1,8%, cel mai scăzut din ultimii nouă ani. Ministerul Economiei de acolo atribuie aceste rezultate majorărilor salariale, reducerilor de impozite și plafonării marjelor de profit, măsuri care au dus la o creștere a consumului cu aproape 40%.