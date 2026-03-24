Presa maghiară dă exemplu negativ economia României. Ce i-a alarmat pe economiștii vecini

Bianca Dogaru
Jurnaliștii maghiari compară situația economică din Ungaria cu cea din România, iar concluzia lor este categorică: Budapesta progresează, în timp ce Bucureștiul dă înapoi. Publicația Mandiner susține că imaginea negativă despre economia Ungariei nu corespunde realității și că datele oficiale arată o situație mult mai bună pentru cetățenii maghiari. 

Analiza se bazează pe cele mai recente cifre de la Eurostat. Conform acestor date, venitul real pe cap de locuitor în Ungaria a crescut cu 1,6% în trimestrul trei din 2025. Acest indicator este foarte important, deoarece arată câți bani le rămân oamenilor în buzunar după ce scade inflația. Rezultatul plasează Ungaria în topul Uniunii Europene, la o distanță foarte mică de Italia, care ocupă primul loc.

În contrast, cifrele pentru România arată o scădere îngrijorătoare a veniturilor, de peste 3%. În timp ce media europeană a bătut pasul pe loc, puterea de cumpărare a românilor s-a redus vizibil. Articolul subliniază că ideea conform căreia Ungaria ar rămâne în urma României este complet greșită și nu se bazează pe dovezi economice clare.

Concluzia jurnaliștilor de la Budapesta este că economia lor se află într-o fază de ascensiune solidă. Aceștia afirmă că, spre deosebire de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană, în Ungaria puterea de cumpărare a crescut semnificativ, ceea ce le permite oamenilor să cumpere mai multe produse și servicii cu aceiași bani.

