Cristian Lisandru
28 ian. 2026, 10:32, Știri
În această dimineață, cele mai scăzute temperaturi din țară s-au înregistrat la Iezer – minus 3 grade Celsius – și la Baia Mare, respectiv minus 2 grade. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), la București, la ora 07:00, se înregistrau 3 grade Celsius și era ceață.

În același timp, cea mai ridicată temperatură din România, la ora 07:00, a fost de 4 grade Celsius și s-a înregistrat Constanța, Călărași. Râmnicu Vâlcea și Ploiești.

Temperaturile ajung la 13 grade Celsius, peste normalul perioadei

Meteorologii nu au mai emis avertizări referitoare la o înrăutățire a vremii, iar Meda Andrei, meteorologul de serviciu al ANM a precizat, pentru Gândul, ce ne așteaptă în orele următoare.

O vreme ceva mai mai caldă, astăzi, mai cald decât în mod normal pentru această perioadă, în special în vest și în sud, cu temperaturi maxime între 0 și 13 grade în nordul Moldovei, 13 grade prin lunca Dunării, și aproximativ 10 grade și în Capitală.

  • Cerul va fi degajat, dar vor fi și ceva mai mulți nori – și ploaie -, mai ales pe seară și noaptea, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, respectiv jumătatea de vest a țării și doar pe arii restrânse în rest, adică Muntenia, Moldova.
  • Vom avea precipitații mixte în zona submontană, iar la munte, la altitudini mari, precipitațiile vor fi mai amestecate, ploaie și lapoviță dar slabe, nimic semnificativ.

La altitudini mari, pe creste, va ninge. Apar și condiții de polei, dar și intensificări ale vântului, mai ales pe pe crește, cu rafale de 60-70km/h. Prin Banat și pe litoral vom înregistra viteze ale vântului de 40-50km/h”, a precizat, pentru Gândul, Meda Andrei – meteorologul de serviciu al ANM

Temperaturi înregistrate în România, ora 07:00 | Sursa – ANM

