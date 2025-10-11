România este menționată printre țările care alimentează Moscova. Cu cât s-a mărit importul de energie din Rusia în ultimul an

Șapte țări ale UE — Franța, Olanda, Belgia, Croația, România, Portugalia și Ungaria — și-au mărit importurile de energie din Rusia la începutul anului 2025, comparativ cu 2024, potrivit unei analize Reuters.

Franța (+40 %) și Olanda (+72 %) au înregistrat creșteri majore, în mare parte la GNL-ul rusesc, o mare parte din acesta fiind reexportat în interiorul UE.

Ungaria (+11 %) și Slovacia rămân principalii cumpărători de gaze prin conducte, în valoare totală de 5 miliarde de dolari.

Potrivit analizei Reuters, Belgia, Croația, România și Portugalia și-au majorat, de asemenea, importurile de energie în 2025 față de anul precedent.

Astfel, România se numără printre statele europene care și-au majorat valoarea importurilor de energie din Rusia în acest an, în pofida sprijinului declarat pentru Ucraina, scrie Reuters. Datele arată o creștere de 57% față de anul trecut, un avans care o plasează alături de țări precum Belgia, Croația și Portugalia, dar sub explozia de 167% consemnată de Lisabona.

Din 2022, UE a cumpărat energie rusească în valoare de 213 miliarde de dolari, acordând în același timp 167 de miliarde de dolari ajutor Ucrainei.

Știre în curs de actualizare