Prima pagină » Actualitate » România este menționată printre țările care alimentează Moscova. Cu cât s-a mărit importul de energie din Rusia în ultimul an

România este menționată printre țările care alimentează Moscova. Cu cât s-a mărit importul de energie din Rusia în ultimul an

11 oct. 2025, 11:11, Actualitate
România este menționată printre țările care alimentează Moscova. Cu cât s-a mărit importul de energie din Rusia în ultimul an

Șapte țări ale UE — Franța, Olanda, Belgia, Croația, România, Portugalia și Ungaria — și-au mărit importurile de energie din Rusia la începutul anului 2025, comparativ cu 2024, potrivit unei analize Reuters.

Franța (+40 %) și Olanda (+72 %) au înregistrat creșteri majore, în mare parte la GNL-ul rusesc, o mare parte din acesta fiind reexportat în interiorul UE.

Ungaria (+11 %) și Slovacia rămân principalii cumpărători de gaze prin conducte, în valoare totală de 5 miliarde de dolari.

Potrivit analizei Reuters, Belgia, Croația, România și Portugalia și-au majorat, de asemenea, importurile de energie în 2025 față de anul precedent.

Astfel, România se numără printre statele europene care și-au majorat valoarea importurilor de energie din Rusia în acest an, în pofida sprijinului declarat pentru Ucraina, scrie Reuters. Datele arată o creștere de 57% față de anul trecut, un avans care o plasează alături de țări precum Belgia, Croația și Portugalia, dar sub explozia de 167% consemnată de Lisabona.

Din 2022, UE a cumpărat energie rusească în valoare de 213 miliarde de dolari, acordând în același timp 167 de miliarde de dolari ajutor Ucrainei.

Știre în curs de actualizare

Citește și

ANALIZA de 10 Se mai desface o cusătură din plasa de siguranță NUCLEARĂ. Implicațiile retragerii Rusiei din acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului
10:00
Se mai desface o cusătură din plasa de siguranță NUCLEARĂ. Implicațiile retragerii Rusiei din acordul privind gestionarea și eliminarea plutoniului
EXTERNE Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat sume mari de bani pe câștigătoarea Maria Corina Machado, cotată cu cele mai mici șanse
09:19
Scandal uriaș după acordarea Premiului NOBEL pentru Pace. S-au pariat sume mari de bani pe câștigătoarea Maria Corina Machado, cotată cu cele mai mici șanse
GALERIE FOTO Paradă militară de amploare în Coreea de Nord. Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele NUCLEARE
08:40
Paradă militară de amploare în Coreea de Nord. Kim Jong-un a scos pe străzile Phenianului rachetele NUCLEARE
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 736. Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza, după armistițiu
07:59
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 736. Aproximativ 200.000 de persoane s-au întors în nordul Fâșiei Gaza, după armistițiu
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1326. Bilanțul ultimului atac masiv rusesc asupra Kievului. S-a tras inclusiv cu rachete hipersonice
07:34
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1326. Bilanțul ultimului atac masiv rusesc asupra Kievului. S-a tras inclusiv cu rachete hipersonice
Mediafax
Transfăgărășanul și Transalpina rămân închise în weekend
Digi24
Ilie Bolojan a rezolvat pensiile magistraților: Sunt cuprinse în PNRR
Cancan.ro
Anda Adam, acuzată că a încercat să obțină cu 'japca' o vilă în Bragadiru. Evacuată, artista de la Asia Express se apară: 'Mi-a
Prosport.ro
Imagini exclusive. Cum arată nora lui Cornel Dinu: apariție rară a tinerei
Adevarul
Ne obligă Comisia Europeană să permitem copiilor să-și aleagă sexul? Adevărul despre strategia pentru Egalitate LGBTQ+ 2026–2030
Mediafax
Val de ironii la adresa Poliției, după ce banii găsiți în Portul Constanța ar fi recuzită de film
Click
Cine este scriitoarea din România care a câștigat Premiul Nobel pentru Literatură: „Știm mai multe despre cum românul Cărtărescu n-a luat Nobelul, decât despre...”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
„Apocalipsa este acum”. De ce alegerea lui László Krasznahorkai la Nobelul pentru Literatură reflectă exact vremurile în care trăim
Cancan.ro
Soțul Mădălinei, tânăra din Giurgiu care a murit după ce a născut, face dezvăluiri tulburătoare: 'De atunci a început calvarul”
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Val de ironii la adresa Poliției, după "captura" de un miliard de euro. Banii ar fi recuzită de film
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un „joc” viral pe TikTok le-a adus sfârșitul unor adolescente de 12 și 13 ani. Ce este Subway Surfing și cum au murit cele două tinere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai tari mașini SECOND-HAND de la SAB 2025 - VIDEO
Descopera.ro
Sateliții lui Elon Musk CAD ca MUȘTELE! Ce se întâmplă?
Capital.ro
Traian Băsescu spune adevărul despre Călin Georgescu. Nimeni n-a îndrăznit: Băsescu a avut sânge în instalaţie toată viaţa
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Mama Geta, alături de Iancu, Denisa și Ileana la târg. Cu cât vând aceștia un kilogram de brânză proaspătă: “Produse tradiționale adevărate.”
RadioImpuls
A fost nevoie de doar câteva cuvinte! Ce i-a spus Ahmed lui Dorobanțu este GREU DE CREZUT: "Această terapie pe care eu o voi face acum cu tine". Dorobanțu, blocat de ce a auzit. Răspunsul lui? NIMENI nu se aștepta la așa ceva. Totul este transmis LIVE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
SPORT Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro
10:15
Turul ciclist al Italiei 2026 începe în Bulgaria! Ce nu știți despre Il Giro
ECONOMIE România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK
09:55
România este în continuare cu un picior în groapă. Agenția de rating S&P ne ține pe ultima treaptă din categoria recomandată investitorilor, dar nu ne aruncă înca în JUNK
EXTERNE De ce este Premiul pentru Pace UNIC în rândul Nobel-urilor. Povestea tragică a laureatului din 1986, născut în ROMÂNIA
09:00
De ce este Premiul pentru Pace UNIC în rândul Nobel-urilor. Povestea tragică a laureatului din 1986, născut în ROMÂNIA
SPORT Trei meciuri grele pentru naționala de RUGBY! Toate se dispută pe stadionul Arcul de Triumf în luna noiembrie
08:02
Trei meciuri grele pentru naționala de RUGBY! Toate se dispută pe stadionul Arcul de Triumf în luna noiembrie
SPORT Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia au la START doar 4 sportive din România
07:41
Mondialele de gimnastică artistică din Indonezia au la START doar 4 sportive din România
EXTERNE Trump nu se lasă. Reîncepe RĂZBOIUL tarifelor SUA-China. Impune taxe de 100% din cauza poziției „extrem de ostile” a Beijingului
07:40
Trump nu se lasă. Reîncepe RĂZBOIUL tarifelor SUA-China. Impune taxe de 100% din cauza poziției „extrem de ostile” a Beijingului
Sari la bara de unelte