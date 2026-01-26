Prima pagină » Actualitate » România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO

România găzduiește cel mai mare exercițiu militar al Forțelor Terestre ale SUA din Europa. Când are loc și ce testează NATO

România găzduiește cel mai mare exercițiu NATO de interoperabilitate al artileriei Forțelor Terestre ale SUA defășurat în Europa. DYNAMIC FRONT 26 va avea loc în perioada 26 ianuarie – 13 februarie 2026, inclusiv în Poligonul Cincu, conform unui comunicat publicat de Ministerul Apărării Naționale. 

În cadrul exercițiului multinațional DYNAMIC FRONT 26, un detașament de soldați americani urmează să fie dislocat în România. Aici, militarii americani vor veni cu tehnică de lupăt modernă, inclusiv cu tancuri Abrams. De asemenea, prezența acestora face parte din planurile Alianței de întărire a securității în regiune. Obiectivul exercițiului este acela ca militarii să exerseze un sceariu de lupăt totală, în care artileria de la sol se va sincroniza cu sateliți, drone, nave și echipe de securitate cibernetică.

„Exercițiul reprezintă aplicarea practică a Liniei de descurajare a Flancului Estic (Eastern Flank Deterrence Line – EFDL) și are ca obiectiv exersarea planurilor regionale NATO, precum și integrarea efectelor în domeniile terestru, aerian, maritim, cibernetic și spațial, pentru a contracara capabilități de restricționare a accesului și control al zonei, susținute de forțe convenționale concentrate.”

De asemenea, Ministerul Apărării Naționale spune că aceste activități „contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic”.

„DYNAMIC FRONT 26 pune un accent sporit pe comandă și control, simulare și integrare multidomeniu, reflectând realitățile conflictelor moderne, în care forțele trebuie să opereze la distanță, peste granițe naționale și în mai multe domenii, menținând viteza și precizia procesului decizional. Activitățile cu trageri reale sunt desfășurate în mai multe state aliate, România având un rol important prin găzduirea secvențelor de instruire din Poligonul Cincu, care contribuie direct la consolidarea interoperabilității aliate și la întărirea posturii de descurajare și apărare a NATO pe Flancul Estic.”

