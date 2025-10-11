În această perioadă, România este gazda celui mai mare exercițiu NATO organizat pe teritoriul țării în 2025, la care iau parte mii de militari și sute de vehicule blindate și vehicule militare. În perioada următoare, românii vor vedea pe autostrăzi, în gări sau pe aeroporturi un adevărat desant de transporturi de tehnică militară, parte a pregătirilor pentru amplul exercițiu DACIAN FALL 2025.

Sâmbătă, la aeroportul din Brașov, a aterizat o aeronavă a Forțelor Aeriene Franceze. La bordul său se află 190 de militari francezi și aproximativ 4 tone de echipamente militare, printre care arme, veste antiglonț și materiale de protecție.

Peste 1.200 de vehicule militare au fost aduse în România

Franța a trimis în total 2.400 de militari pentru acest exercițiu, care grupează soldați din 10 state membre NATO.

În ultimele săptămâni, au fost aduse în România peste 1.200 de vehicule militare, de la transportoare blindate până la tancuri și obuziere. Exercițiul, care va dura aproximativ 3 săptămâni, se va desfășura în cele mai importante poligoane și baze de antrenament din România: Cincu, Capu Midia, Babadag și alte puncte strategice considerate esențiale pentru apărarea țării în cazul unui atac.

DACIAN FALL 2025 reunește 5.000 de militari din 10 țări aliate

Exercițiul DACIAN FALL 2025 reunește 5.000 de militari din 10 țări aliate, fiind conceput ca un test major al capacității de reacție a NATO în cazul unui atac asupra unui stat membru.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a explicat la Digi24 că deplasările de trupe și echipamente militare sunt o parte normală a pregătirilor pentru acest exercițiu. Potrivit ministrului, astfel de exerciții sunt vitale pentru consolidarea apărării colective, în contextul riscului legat de agresiunea Rusiei asupra Ucrainei.

„Vor fi aproximativ 5.000 de soldați și 800-900 de mijloace mecanizate care vor veni în România. Deplasarea dinspre aliații NATO spre România practic a început, și în 20 octombrie vom va începe acest exercițiu până în 13 noiembrie. Franța va face un efort considerabil în acest exercițiu și, din nou, va fi un exercițiu NATO. Nu e un exercițiu al României”, a precizat Moșteanu pentru sursa citată.

Românii vor vedea convoaie de tehnică militară transportată prin toată țara

Potrivit Ministerului Apărării, transporturile de echipamente și trupe NATO vor fi vizibile în toată țara în perioada următoare, din următoarele motive:

Unitățile militare se deplasează către poligoanele de instruire din mai multe județe;

Echipamentele sunt aduse pe cale aeriană, rutieră și feroviară din statele aliate;

Antrenamentele implică deplasări și exerciții sincronizate pentru testarea capacității de reacție rapide a NATO;

Majoritatea deplasărilor se fac noaptea sau în afara orelor de vârf, pentru a limita disconfortul populației și traficul civil.

Peste 5.000 de militari cu 1.200 de mijloace tehnice din 10 state aliate – Belgia, Bulgaria, Franța, Italia, Luxemburg, Macedonia de Nord, Polonia, Portugalia, România și Spania – vor participa, între 20 octombrie și 13 noiembrie 2025, la exercițiul multinațional DACIAN FALL 2025 (DAFA 25), desfășurat pe teritoriul României și Bulgariei, mai arată Ministerul Apărării în comunicarea sa.

