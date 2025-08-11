România este din nou sub cod roşu de caniculă, al șaptelea din ultimele 10 săptămâni. Mai mult, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. De asemenea, căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă.

Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost la Calafat, unde s-au simţit 44 de grade Celsius. Localnicii din Craiova s-au copt la 43 de grade, iar cei din Bucureşti la 41 de grade.

Canicula a pârjolit pământul, iar seceta s-a extins, culturile fiind compromise, notează Observator TV. În comuna Bălăneşti, de lângă Târgu Jiu, oamenii primesc apă cu porţia o dată la două zile.

„Să vă arăt şi fântâna, a secat de tot. În partea aia nu mai am nimic. Pusesm şi o fasole, porumbi, nu mai am nimic”. „Nu s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Secetă ca acum aţi mai văzut. Nu, niciodată”, spun localnicii.

Este cea mai secetoasă vară din ultimii 13 ani, iar în România sunt 9 milioane de hectare de teren arabil, şi doar aproximtiv 1,6 milioane sunt irigate.

„Cele mai afectate culturi, sunt culturile de primăvară, în speţă cultura de porumb. S-au confirmat pierderi între 30 şi 70% la cultura de porumb”, a declarat Valentin Priponean, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj.

În Gorj, seceta a distrus tot. Albia râului Amaradia este acum un simplu drum și nu mai este pic de apă.

O situaţie dramatică este înregistrată şi pe lacul Moftin din Satu Mare, unde este plin cu insule de pământ. Zona care avea 100 de hectare de luciu de apă, arie protejată şi casă pentru 150 de specii de păsări, este acum calamitată.

În zonă, ultima oară a plouat acum aproape o jumătate de an. Seceta extremă a cuprins aproape toată ţara, cu excepţia unor zone mici din Transilvania şi Moldova. În majoritatea zonelor, pământul este uscat cel puţin un metru în adâncime.