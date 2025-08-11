Prima pagină » Actualitate » România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius

România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius

11 aug. 2025, 22:33, Vremea
România, la al şaptelea cod roşu de CANICULĂ din ultimele 10 săptămâni. În anumite zone s-au resimțit și 44° Celsius

România este din nou sub cod roşu de caniculă, al șaptelea din ultimele 10 săptămâni. Mai mult, este şi cea mai secetoasă perioadă din ultimii 13 ani, iar aproape 70% din culturi sunt compromise. De asemenea, căldura infernală a transformat marile lacuri în pete de apă.

Sudul ţării se topeşte la peste 40 de grade Celsius. Cel mai cald a fost la Calafat, unde s-au simţit 44 de grade Celsius. Localnicii din Craiova s-au copt la 43 de grade, iar cei din Bucureşti la 41 de grade.

Canicula a pârjolit pământul, iar seceta s-a extins, culturile fiind compromise, notează Observator TV. În comuna Bălăneşti, de lângă Târgu Jiu, oamenii primesc apă cu porţia o dată la două zile.

„Să vă arăt şi fântâna, a secat de tot. În partea aia nu mai am nimic. Pusesm şi o fasole, porumbi, nu mai am nimic”. „Nu s-a făcut, nu s-a făcut nimic. Secetă ca acum aţi mai văzut. Nu, niciodată”, spun localnicii.

Este cea mai secetoasă vară din ultimii 13 ani, iar în România sunt 9 milioane de hectare de teren arabil, şi doar aproximtiv 1,6 milioane sunt irigate.

„Cele mai afectate culturi, sunt culturile de primăvară, în speţă cultura de porumb. S-au confirmat pierderi între 30 şi 70% la cultura de porumb”, a declarat Valentin Priponean, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județeană Gorj.

În Gorj, seceta a distrus tot. Albia râului Amaradia este acum un simplu drum și nu mai este pic de apă.

O situaţie dramatică este înregistrată şi pe lacul Moftin din Satu Mare, unde este plin cu insule de pământ. Zona care avea 100 de hectare de luciu de apă, arie protejată şi casă pentru 150 de specii de păsări, este acum calamitată.

În zonă, ultima oară a plouat acum aproape o jumătate de an. Seceta extremă a cuprins aproape toată ţara, cu excepţia unor zone mici din Transilvania şi Moldova. În majoritatea zonelor, pământul este uscat cel puţin un metru în adâncime.

Citește și

METEO Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral
18:05
Meteorologii anunță o RĂCIRE a vremii, odată cu creșterea șanselor de ploaie, după jumătatea lunii august. Cum va fi vremea pe litoral
METEO Prognoza meteo: ANM a emis cod ROȘU de caniculă, pentru luni, 11 august. Zonele afectate
10:49, 10 Aug 2025
Prognoza meteo: ANM a emis cod ROȘU de caniculă, pentru luni, 11 august. Zonele afectate
METEO Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
14:43, 09 Aug 2025
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București
METEO Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate
08:52, 09 Aug 2025
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate
METEO Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
07:25, 07 Aug 2025
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
METEO Avertizare meteo cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, astăzi. Ce zone sunt vizate
11:36, 05 Aug 2025
Avertizare meteo cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, astăzi. Ce zone sunt vizate
Mediafax
Scandal uriaș! Acuzații grave de spălare de bani zguduie Vaticanul
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Vacanță cu sfârșit tragic: un copil român a murit dupa ce a fost găsit de părinți în mașina parcată la soare. Șocul termic i-a fost fatal
Mediafax
Șoferul din Constanța care a lovit mortal un pieton consumase droguri și avea o alcoolemie uriașă
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Fructul supranumit "ginsengul românesc" care are beneficii uriaşe pentru sănătate. Un kilogram costă 35 de lei
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Școala nu începe pe 8 septembrie: profesorii amenință cu proteste masive din cauza măsurilor de austeritate
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cât costă revizia auto în 2025, după modificarea TVA: „Prețurile vor crește și mai mult”
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Pensionarii care primesc 6.000 de euro. Banii, plătiți în 10-15 ani. Economistul Adrian Negrescu: O greșeală din punct de vedere strategic
Evz.ro
De ce îl părăsesc femeile pe Adrian Minune Jr. Adevărul a ieșit la iveală
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Lumea artistică în ȘOC! Cine este cântărețul găsit mort în propria locuință? A fost împușcat mortal
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Bombardamentele atomice de la Hiroshima și Nagasaki. Din arhivele celui de-Al Doilea Război Mondial
VIDEO Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”
22:12
Donald Trump speră să îi aducă pe Vladimir Putin și Volodimir Zelenski la negocieri DIRECTE /„Cred că se va rezolva”
EMISIUNI Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Cornel Nistorescu
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 12 august, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Cornel Nistorescu
EXTERNE Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
21:53
Trump anunță cedarea de teritorii, în discuțiile cu Putin, Țoiu anunță sprijinirea “pe deplin” a INTEGRITĂȚII teritoriale a Ucrainei!
EMISIUNI Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional”
21:48
Ion Cristoiu: „Noi suntem o țară mică, oricând putem să fim pradă. Ne apără doar dreptul internațional”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
21:21
Pastila lui Cristoiu de la ora 20:00: Trump nu-l va invita pe Zelenski la spectacolul planetar din Alaska, unde nu e loc decât de o singură vedetă
EMISIUNI „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu
21:15
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 12 august, de la ora 15.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Cioroianu