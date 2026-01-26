Prima pagină » Actualitate » România numără copacii din Republica Moldova. Sprijin de 1,7 mil. euro pentru inventarierea fondului forestier moldovean

26 ian. 2026, 23:31, Actualitate
Foto - Caracter ilustrativ: Envato

Aflat într-o vizită de lucru la Brașov, ministrul moldovean al Mediului, Gheorghe Hajder, a anunțat că Republica Moldova va primi un sprijin de 1,7 milioane de euro din partea României pentru realizarea primului inventar forestier.

Potrivit responsabililor Ministerului Mediului de la Chișinău, inventarul forestier va oferi în premieră date detaliate despre starea reală a pădurilor. Mai exact, autoritățile vor afla ce suprafețe sunt efectiv acoperite cu păduri, precum și terenurile abandonate pe care a crescut vegetație forestieră.

De asemenea, vor fi evaluate numărul de arbori, speciile existente, starea de sănătate a copacilor, structura de vârstă a acestora, precum și capacitatea lor de a produce semințe necesare regenerării pădurilor.

Inventarul va include și date privind cantitatea de carbon stocată de păduri și de vegetația forestieră. În prezent, autoritățile moldovene cunosc doar suprafața totală de pădure, potrivit Adevărul.

Vor fi experți din ambele state

Ministrul Mediului din Republica Moldova a precizat că au fost puse la punct ultimele detalii privind realizarea acestui proiect, care va fi implementat de echipe de experți de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură (INCDS) „Marin Drăcea” din România, împreună cu specialiști din cadrul Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS) și al Agenției „Moldsilva” din Republica Moldova.

„Aceste informații vor ajuta autoritățile să combată mai eficient tăierile ilegale, să planifice împăduriri și să gestioneze pădurile într-un mod responsabil și durabil”, au menționat responsabilii Ministerului Mediului.

Tot în România, ministrul Gheorghe Hajder a vizitat laboratorul de genetică și genomică pentru fauna sălbatică din cadrul Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare și Experimentare-Producție Brașov a Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice (ICAS).

Totodată, oficialul a vizitat Universitatea Transilvania din Brașov, instituție de prestigiu, cunoscută pentru activitatea sa în domeniile cercetării, educației și inovării.

„Vizita a avut ca obiectiv consolidarea colaborării dintre autoritățile publice și mediul academic în domeniul protecției mediului. În cadrul discuțiilor, oficialii au convenit ca temele de cercetare și inovare să vizeze inclusiv Republica Moldova, cu accent pe studierea cauzelor uscării unor suprafețe forestiere și pe identificarea speciilor silvice cu rezistență sporită, cu aplicabilitate directă pe teritoriul țării noastre. Ministrul a subliniat, totodată, importanța unei colaborări constante între autorități și mediul academic, aceasta fiind esențială pentru identificarea și implementarea unor soluții durabile de protejare a pădurilor. Parteneriatul cu România reconfirmă angajamentul comun pentru protecția mediului, consolidarea capacităților instituționale și dezvoltarea durabilă, în beneficiul ambelor țări”, a fost concluzia reprezentanților Ministerului Mediului de la Chișinău.

MARELE MISTER DIN PĂDURE: în ciuda DEFRIȘĂRILOR SĂLBATICE, avem mai multe păduri decât acum 10 ani. EXCLUSIV

Curtea de Conturi a sesizat organele de urmărire penală în cazul ROMSILVA. Printre nereguli, peste 3,1 milioane de hectare nu apar în contabilitate

