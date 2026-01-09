În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum

În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul au durat mult, pentru că suspecții fuseseră într-atât de beți, încât nu mai țineau minte cine și ce a făcut. Știau că cineva tăiase copaci, dar nu mai știau cine.

În dimineața zilei de 23 ianuarie 2018, un pădurar care se îndrepta spre sediul districtului forestier Tomești cu autoturismul personal a observat un arbore căzut care bloca drumul. A crezut că era rupt sau dezrădăcinat. L-a sunat pe șeful de formație din zonă pentru a debloca accesul pe drum, iar el a ocolit pe alt traseu. După o oră, șeful de formație l-a informat că arborele era de fapt tăiat cu drujba, iar în apropiere mai erau și alți copaci retezați. În total, era vorba de doi tei și trei stejari, plus încă un stejar dezrădăcinat de un altul care fusese tăiat și căzuse peste el. Prejudiciul total se ridica la 19.200 lei.

