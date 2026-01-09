Prima pagină » Actualitate » În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum

În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum

09 ian. 2026, 11:47, Actualitate
În urmă cu 8 ani, un bărbat și-a făcut nevoile pe marginea drumului, dar a tăiat și 6 copaci cu drujba pentru a se distra. Ce s-a întâmplat acum
FOTO - Caracter ilustrativ: Mediafax Foto/Bogdan Dinoiu

În urmă cu opt ani, mai mulți bărbați se întorceau de la un chef și, la un moment dat, au oprit mașina pe raza satului Păun, din județul Iași, pentru a-și face nevoile. Doar că unul dintre ei a tăiat și șase copaci cu 0 drujbă, doar pentru a se distra, scrie ziaruldeiasi.ro. Ancheta și procesul au durat mult, pentru că suspecții fuseseră într-atât de beți, încât nu mai țineau minte cine și ce a făcut. Știau că cineva tăiase copaci, dar nu mai știau cine.

FOTO – Caracter ilustrativ

În dimineața zilei de 23 ianuarie 2018, un pădurar care se îndrepta spre sediul districtului forestier Tomești cu autoturismul personal a observat un arbore căzut care bloca drumul. A crezut că era rupt sau dezrădăcinat. L-a sunat pe șeful de formație din zonă pentru a debloca accesul pe drum, iar el a ocolit pe alt traseu. După o oră, șeful de formație l-a informat că arborele era de fapt tăiat cu drujba, iar în apropiere mai erau și alți copaci retezați. În total, era vorba de doi tei și trei stejari, plus încă un stejar dezrădăcinat de un altul care fusese tăiat și căzuse peste el. Prejudiciul total se ridica la 19.200 lei.

Află aici ce s-a întâmplat acum, în acest caz…

Recomandarea video

Citește și

TAXE Aberantele taxe și impozite ale lui 2026. Deputat USR: Nu sunt bâlbe, e bătaie de joc
12:30
Aberantele taxe și impozite ale lui 2026. Deputat USR: Nu sunt bâlbe, e bătaie de joc
EXCLUSIV Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
12:21
Alina Gorghiu, PNL Argeş: „Prefecta Ioana Făcăleață trebuie să demisioneze. Depunem cererea oficială privind «controlul» invocat”
DECIZIE Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
11:45
Un bărbat din Bihor a fost reținut, după ce a ucis câinele ciobănesc al unui vecin
ULTIMA ORĂ În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
11:34
În scandalul acuzaţiilor de dezinformare, George Simion îi răspunde preşedintelui României: „Nicușor Dan se plânge de dezinformare??? Tocmai el?”
INEDIT Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
11:28
Deținuții Penitenciarului Aiud au fost scoși la deszăpezit străzile din Alba Iulia. Mascații i-au păzit în permanență
LIFESTYLE În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
11:08
În ce moment al zilei se poate consuma ceai verde pentru a slăbi. Ce spune un medic și cum poate fi transformată grăsimea într-o sursă de energie
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cavalerie reală în loc de tancuri: Rusia prezintă „drona ecvestră” – un cal cu terminal Starlink
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cercetătorii din Antarctica tocmai au mutat Polul Sud
VIDEO Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu poți să spui ca președinte că ai fost rupt de comunicarea cu țara timp de 5 ore”
EXCLUSIV Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
11:58
Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații din România. Jocuri cu miză mare – SRI și SIE. Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România într-o criză majoră? Gândul prezintă 3 posibile scenarii, cu repercusiuni uriașe pe scena politică
ULTIMA ORĂ 🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
11:57
🚨 Liderul Iranului îi spune lui Trump să se concentreze pe problemele din țara sa. „Distrug străzile să-l facă fericit pe președintele altei țări”
LIVE UPDATE 🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
11:35
🚨 Liderii UE votează acordul comercial cu Mercosur. Macron a anunțat încă de joi că Franța se opune
VIDEO Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
11:35
Ion Cristoiu: Nici vorbă de sfere de influență. Rusia și China sunt incapabile, deocamdată, să facă față Americii lui Trump
FLASH NEWS Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado
11:16
Statele Unite vor începe atacuri terestre împotriva cartelurilor de droguri. Trump: „Cartelurile conduc Mexicul“. Președintele se va întâlni cu lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado

Cele mai noi

Trimite acest link pe