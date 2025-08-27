România poate deveni lider în carne de vită sustenabilă. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere

România poate schimba jocul pe piața europeană a cărnii de vită. Cu resurse naturale vaste și agricultură atentă la mediu, țara noastră are șansa să devină un furnizor recunoscut, pentru calitate și sustenabilitate. Cererea de carne de vită din Uniunea Europeană este în creștere, iar consumatorii cer tot mai des produse din surse responsabile.

România are un avantaj semnificativ, 3,7 milioane de pășuni, aproape 20% din totalul Uniunii Europene, ce permite o agricultură extensivă și emisii mai reduse. Un kilogram de carne de vită generează aproximativ 60 de grame de dioxid de carbon echivalent, cea mai mare valoare dintre toate produsele alimentare. În 2024, producția de carne de bovine a crescut cu 12,2%, însă 70% din cantitate merge la export și doar 30% rămâne pe piața internă.

Polonia, cel mai mare producător din Uniunea Europeană exportă echivalentul a șase sute de euro pe cap de locuitor, în timp ce România importa anul trecut carne de vită de circa 500 de euro pe locuitor. Diferența vine din infrastructura mai bună și sprijinul consistent pentru producătorii polonezi. Pentru România, dezvoltarea depine de sustenabilitate. Valorificarea pășunilor, reducerea emisiilor și crearea unui brand de carne de vită de calitate, cu impact redus asupra mediului, capabil să o poziționeze ca furnizor de încredere pe piața europeană, potrivit Știrile România TV.

