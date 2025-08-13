România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”

În timp ce noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, anunță planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, guvernul român, condus de Ilie Bolojan, scade indemnizația de creștere a copilului.

Nawrocki a anunțat că dorește eliminarea completă a impozitelor pentru familiile cu copii. În acest sens, liderul polon pune presiune pe bugetul deja supradimensionat al ţării şi pregătește terenul pentru o nouă confruntare cu guvernul, transmite Bloomberg.

Președintele Poloniei a declarat vineri că va propune în Parlament un proiect de lege pentru eliminarea impozitelor pe venit pentru cuplurile cu cel puţin doi copii, cu un venit anual de 140.000 de zloţi (38.400 USD). Această inițiativă reprezintă una dintre promisiunile sale din campania electorală şi are scopul de a stimula rata natalităţii.

„Ne confruntăm cu o criză demografică uriaşă”, a declarat Nawrocki într-un discurs ţinut la Kolbuszowa, în sud-estul Poloniei. „Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze.”

În România, guvernul Bolojan a introdus CASS de 10% cu reţinere la sursă aplicabil mamelor care primesc indemnizaţie de creştere a copilului. Astfel, Guvernul a redus cu 10% suma totală primită de mame, de la 85% din salariul net la 75% din salariul net.

Inițiativele președintelui Poloniei anunță o coabitare dificilă cu premierul Donald Tusk

Nawrocki, lider naţionalist sprijinit de opoziţie, a depus jurământul, în calitate de președinte al Poloniei, săptămâna trecută și a promis că își va începe mandatul cu o serie de propuneri legislative. Primele măsuri ale noului președinte înclină, mai degrabă, către o coabitare dificilă cu premierul Donald Tusk.

Recent, Nawrocki a propus reluarea unui proiect, în valoare de 36 de miliarde de dolari, pentru construirea unuia dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, o decizie în dezacord cu intențiile guvernului de a restrânge acest plan.

De asemenea, liderul va propune luni creşterea pragului de venit ce implică un impozit mai mare, de la 120.000 la 140.000 de zloţi pe an.

Nawrocki a afirmat că are de gând să-și onoreze promisiunile făcute în campanie, în care reducerile de taxe au ocupat un loc central. Aceste demersuri ar fi în opoziție cu intențiile premierului Donald Tusk și ar fi greu de adoptat atât timp cât coaliția pro-europeană deține majoritatea în Parlament.

Potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, implementarea modificărilor fiscale propuse de Nawrocki în campanie ar costa bugetul până la 125 miliarde de zloţi, iar beneficiile fiscale pentru familiile numeroase ar ajunge la 29 miliarde de zloţi.

Reducerile de taxe ar pune însă şi mai multă presiune pe deficitul fiscal al Poloniei, pe care executivul Uniunii Europene se aşteaptă să-l menţină peste 6% din PIB şi anul viitor.

Propunerea lui Nawrocki a fost criticată de Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, care a precizat că o astfel de inițiativă ar reduce taxele pentru cetățenii polonezi mai înstăriţi, însă situația persoanelor cu venituri mici, dar fără copii, ar rămâne la fel de precară.

„Abordarea preşedintelui este foarte confruntaţională”, a declarat Domanski la primul canal al radioului public. „Nu caută deloc consensul, dar sunt absolut convins că coaliţia va rămâne unită.”

FOTO: Profimedia