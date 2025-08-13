Prima pagină » Actualitate » România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”

România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!”

Ruxandra Radulescu
13 aug. 2025, 10:39, Actualitate
România scade indemnizația de creștere a copilului, Polonia vrea eliminarea completă a impozitelor. “Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze!

În timp ce noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, anunță planuri de reducere a taxelor pentru familiile cu copii, guvernul român, condus de Ilie Bolojan, scade indemnizația de creștere a copilului.

Nawrocki a anunțat că dorește eliminarea completă a impozitelor pentru familiile cu copii. În acest sens, liderul polon pune presiune pe bugetul deja supradimensionat al ţării şi pregătește terenul pentru o nouă confruntare cu guvernul, transmite Bloomberg.

Președintele Poloniei a declarat vineri că va propune în Parlament un proiect de lege pentru eliminarea impozitelor pe venit pentru cuplurile cu cel puţin doi copii, cu un venit anual de 140.000 de zloţi (38.400 USD). Această inițiativă reprezintă una dintre promisiunile sale din campania electorală şi are scopul de a stimula rata natalităţii.

„Ne confruntăm cu o criză demografică uriaşă”, a declarat Nawrocki într-un discurs ţinut la Kolbuszowa, în sud-estul Poloniei. „Trebuie să găsim bani pentru familiile poloneze.”

În România, guvernul Bolojan a introdus CASS de 10% cu reţinere la sursă aplicabil mamelor care primesc indemnizaţie de creştere a copilului. Astfel, Guvernul a redus cu 10% suma totală primită de mame, de la 85% din salariul net la 75% din salariul net.

Inițiativele președintelui Poloniei anunță o coabitare dificilă cu premierul Donald Tusk

Nawrocki, lider naţionalist sprijinit de opoziţie, a depus jurământul, în calitate de președinte al Poloniei, săptămâna trecută și a promis că își va începe mandatul cu o serie de propuneri legislative. Primele măsuri ale noului președinte înclină, mai degrabă, către o coabitare dificilă cu premierul Donald Tusk.

Recent, Nawrocki a propus reluarea unui proiect, în valoare de 36 de miliarde de dolari, pentru construirea unuia dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, o decizie în dezacord cu intențiile guvernului de a restrânge acest plan.

De asemenea, liderul va propune luni creşterea pragului de venit ce implică un impozit mai mare, de la 120.000 la 140.000 de zloţi pe an.

Nawrocki a afirmat că are de gând să-și onoreze promisiunile făcute în campanie, în care reducerile de taxe au ocupat un loc central. Aceste demersuri ar fi în opoziție cu intențiile premierului Donald Tusk și ar fi greu de adoptat atât timp cât coaliția pro-europeană deține majoritatea în Parlament.

Potrivit publicației poloneze Rzeczpospolita, implementarea modificărilor fiscale propuse de Nawrocki în campanie ar costa bugetul până la 125 miliarde de zloţi, iar beneficiile fiscale pentru familiile numeroase ar ajunge la 29 miliarde de zloţi.

Reducerile de taxe ar pune însă şi mai multă presiune pe deficitul fiscal al Poloniei, pe care executivul Uniunii Europene se aşteaptă să-l menţină peste 6% din PIB şi anul viitor.

Propunerea lui Nawrocki a fost criticată de Ministrul de Finanţe, Andrzej Domanski, care a precizat că o astfel de inițiativă ar reduce taxele pentru cetățenii polonezi mai înstăriţi, însă situația persoanelor cu venituri mici, dar fără copii, ar rămâne la fel de precară.

„Abordarea preşedintelui este foarte confruntaţională”, a declarat Domanski la primul canal al radioului public. „Nu caută deloc consensul, dar sunt absolut convins că coaliţia va rămâne unită.”

FOTO: Profimedia

Citește și

NEWS ALERT Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
10:51
Deținutul EVADAT, condamnat pentru act sexual cu un minor, este de negăsit. SURSE: „S-ar afla în zona Vărbilău, unde locuiește soția lui”
POLITICĂ Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
10:47
Ministrul de Finanțe, live, pe Gândul, de la ora 13.00. Alexandru Nazare va vorbi despre situația bugetară a României
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
10:46
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00. „Nicușor Dan transmite un mesaj suveraniștilor: «Sunt ca voi, adept al familiei tradiționale»”
ACTUALITATE Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
10:35
Salariile au pierdut cursa cu inflația! INS anunță o creștere a venitului mediu cu doar 0.6%, în timp ce inflația se apropie de 8%
ACTUALITATE Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”
10:30
Cornel Nistorescu: „Vrem țara înapoi, dar fără să ȘTIM ce vrem să facem cu ea”
ACTUALITATE Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
10:22
Mihaela Rădulescu sfâșiată de DURERE, la o lună de la tragicul accident care i-a luat viața lui Felix Baumgartner: „Îmi frânge inima în fiecare zi”
Mediafax
O stare de asediu permanent. De ce Kremlinul se pregătește pentru viața după război
Digi24
AUR vrea să ajungă la guvernare cu PSD, din toamnă, spune George Simion. „Este inevitabil”. Care este planul și cine ar fi premier
Cancan.ro
'Emmanuel Macron să își pregătească sicriul'. E anchetă în Franța, după mesajul devenit viral
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
De ce nu a semnat și România „declarația europeană” privind summitul din Alaska. „Este o victorie a lui Putin, fără doar și poate”
Mediafax
Departamentul de Stat al SUA, critic cu privire la anularea alegerilor din România în raportul pentru drepturile omului
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Gabriel Mihai Dinculescu s-a sinucis la 41 de ani. Modul tulburător în care a fost descoperit
Ce se întâmplă doctore
Mănânci asta o dată pe săptămână? Riscul să faci cancer crește cu 30%!
observatornews.ro
Patru cazuri de infecţie cu virusul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienţi, minor
StirileKanalD
O actriță celebră s-a înecat pe o insulă din Grecia. Lumea filmului, în stare de șoc
KanalD
Patru cazuri de infecție cu virsul West Nile în România, vara aceasta. Unul dintre pacienți este minor
Ciao.ro
Vedetele din România cu poftă de înghețată! Imagini de colecție cu Adelina Pestrițu, Laura Cosoi sau Adela Popescu
Promotor.ro
Noua Kia Sportage facelift 2025 a ajuns în România. Cum arată și care sunt prețurile
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu revine! Anunțul care răstoarnă scena politică: Inevitabil. Din toamnă ajungem la guvernare
Evz.ro
Divorț în familia Biden. Gesturile publice care au atras atenția
A1
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
S-a aflat cum a fost împărțită averea regretatului Felix Baumgartner! Ce a decis să lase familiei sale, dar și Mihaelei Rădulescu, partenerei de viață?
RadioImpuls
Dacă nu era actriță, făcea asta?! Meseria la care visa Maia Morgenstern îți va da lumea peste cap. N-ai fi ghicit nici în 100 de ani. Adevărul despre visul ei din copilărie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce se servește suc de roșii în avion?
TURISM Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
10:51
Una dintre cele mai vizitate țări de către români renunță la sistemul HOTELIER all-inclusive
POLITICĂ 6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
10:18
6.000 de funcționari, luați la țintă de Bolojan. Premierul i-a băgat în ședință pe șefii instituțiilor subordonate și le cere să reducă personalul
EXTERNE CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
10:10
CNN: Cum a ajuns summitul Trump-Putin să aibă loc într-o bază militară americană din Alaska. Alternativa ar fi fost UNGARIA
JUSTIȚIE Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
10:06
Complicii periculosului INTERLOP din clanul Fabian au fost reținuți. Fiul Sidoniei voia să fenteze autoritățile ca să-și reducă pedeapsa
ANALIZĂ Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”
10:00
Summit-ul SUA-Rusia din Alaska, un simptom al eșecului geopolitic? „Liderul rus va fi tratat ca un VIP atunci când va ateriza pe pământ american”
MARIUS TUCĂ SHOW Cornel Nistorescu: „În România, americanii sunt hăituiți. Nu se vor uita înapoi dacă se RETRAG”
10:00
Cornel Nistorescu: „În România, americanii sunt hăituiți. Nu se vor uita înapoi dacă se RETRAG”