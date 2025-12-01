Prima pagină » Actualitate » Oficialii români, în frunte cu Nicușor Dan, sunt prezenți la Parada de 1 Decembrie. Emmanuel Macron, scrisoare către președintele României

🚨 Oficialii români, în frunte cu Nicușor Dan, sunt prezenți la Parada de 1 Decembrie. Emmanuel Macron, scrisoare către președintele României

Luiza Dobrescu
01 dec. 2025, 09:48, Actualitate
Galerie Foto 39
Actualizări
11:44

Emmanuel Macron, scrisoare către Nicușor Dan

Emmanuel Macron adresat o scrisoare de felicitare către președintele Nicușor Dan.

„Doresc să exprim atașamentul profund al Franței față de legăturile istorice de prietenie și încredere dintre țările noastre, în contextul în care sărbătorim anul acesta 145 de ani de la stabilirea relațiilor diplomatice dintre Franța și România. Împărtășim ambiția de a consolida în continuare aceste legături, bazându-ne pe parteneriatul strategic franco-român, a cărui foaie de parcurs este în curs de actualizare. Relația noastră privilegiată se datorează și locului pe care îl ocupă francofonia în țara dumneavoastră, un adevărat catalizator pentru afinitatea noastră culturală și lingvistică.

Securitatea se află în centrul relației noastre. Franța este un aliat de încredere și statornic pentru apărarea flancului estic al NATO și teritoriului României. Chiar înainte de invazia rusă a Ucrainei din februarie 2022, Franța și-a exprimat dorința de a participa la acest efort colectiv de securitate și de descurajare și, la cererea dumneavoastră, se află la comanda forței multinaționale staționate la Cincu. Exercițiul Dacian Fall din această toamnă a constituit un moment important, demonstrând capacitatea acestei forțe de a ajunge rapid la „nivelul de brigadă” cu aproape 5.000 de militari desfășurați. Parteneriatul solid din domeniul apărării dintre cele două țări contribuie la consolidarea autonomiei strategice europene, a bazei industriale și tehnologice de apărare europene și a pilonului european al NATO.

Salut încrederea reafirmată a României și alegerea sa de parteneriat cu industria franceză de apărare, în special în ceea ce privește achiziția de rachete Mistral 3. Această alegere consolidează securitatea noastră colectivă, atât la nivelul Uniunii Europene, cât și al NATO.

Trebuie să continuăm această dinamică pozitivă prin concretizarea altor proiecte emblematice, inclusiv în cadrul instrumentelor noastre europene. În contextul revenirii războiului pe continentul nostru și în condițiile în care ne confruntăm cu aceleași provocări în materie de competitivitate a economiilor noastre și de protejare a democrațiilor noastre, trebuie să rămânem uniți într-un spirit european. Cooperarea fructuoasă dintre țările noastre contribuie mai mult ca niciodată la construirea unei Uniuni Europene mai puternice, mai suverane și mai competitive. Așteptăm să continuăm aceste discuții cu ocazia viitoarei dumnevoastră vizite la Paris, vă rog să primiți, domnule Președinte, expresia înaltei mele considerații”, transmite președintele Franței.

11:25

Programul pentru Parada de 1 Decembrie

La ora 11:00 a început, oficial, ceremonia. Nicușor Dar, președintele României, a dat salutul tradițional.
11:00 – 11:20: detașamentele defilează.
11:30 – 14:30: După finalizarea paradei, în zona Arcului de Triumf rămâne deschisă o expoziție de tehnică militară. Cei prezenți pot privi atât echipamente, cât și vehicule utilizate de Armata Română.
19:00 – 22:00: Parada de 1 Decembrie se va încheia cu retragerea cu torțe a militarilor din Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

11:13

Nicușor Dan își trage mănușile și apoi ia poziție „dreaptă”

Nicușor Dan zâmbește și își pune mănușile în timpul debutului defilării. În poziție de „drepți”, oficialii urmăresc programul pregătit de militari.

11:09

A fost intonat Imnul României

În urmă cu câteva momente, a fost intonat Imnul României la Arcul de Triumf.

11:04

Nicușor Dan este prezent la ceremonie

Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete și Oana Țoiu participă la ceremonia de anul acesta. GÂNDUL vă pune la dispoziție imagini în exclusivitate de la Parada de 1 Decembrie.

Ilie Bolojan, Alexandru Rogobete și Oana Țoiu participă la ceremonia de anul acesta

Nicușor Dan, la parada de 1 Decembrie

10:58

Sorin Grindeanu și Traian Băsescu, prezenți la paradă

Sorin Grindeanu și Traian Băsescu, fostul președinte al României, sunt prezenți la Parada de 1 Decembrie care are loc la Arcul de Triumf.

Sorin Grindeanu și Traian Băsescu au ajuns la Paradă

klLa prima oră a dimineţii de 1 Decembrie, românii s-au adunat, ca în fiecare an, în jurul Arcului de Triumf din Bucureşti. Mulţi români vin de la distanţe cosiderabile ca să-şi privească soţii, copiii sau nepoţii militari, participanţi la paradă. România sărbătoreşte Ziua Naţională alături de românii din toată ţara. 

Vezi galeria foto
39 poze

Comandantul aradei naţionale, Cornel Tonea Bălan, a vorbit despre noutăţile din acest an care vor putea admira. Vor participa cei mai mulţi  tineri, care participă pentru prima oară la paradă, fie ei soldaţi, fie studenţi.

„Tehnică din ce în ce mai nouă, corespunde cerinţelor operaţionale, adecată situaţiei strategice în care ne găsim. facem tot posibilul ca să îmbunătăţim an de an. Unele echiopamente pentru prima oară: autospaceiale pentru operaţii speciale. Toată tehnica este aproape nouă”, spune generalul Cornel Tone.

La paradă, vor participa şi militari care au fost în  misiuni interaţionale.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

107 ani de la Marea Unire, un an de la Marea Dezbinare. Cum își petrec Ziua Națională cele două Românii, fiecare cu președintele ei. „România onestă” petrece în Capitală, „România suveranistă”, la Alba Iulia

Sute de oameni îl așteaptă pe Calin Georgescu la Monumentul Unirii din Alba Iulia, de 1 Decembrie

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
EXTERNE Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
10:44
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
EXCLUSIV Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
10:18
Cine este jandarmul care a cucerit inimile românilor cu vioara lui, în timpul unui zbor al TAROM. Este argeşean şi studiază vioara de la 13 ani. Declarații în exclusivitate pentru Gândul: „Am fost și eu foarte emoționat când am văzut reacțiile oamenilor”
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
EXTERNE După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
11:21
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
VIDEO Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
11:02
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
HOROSCOP Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi
10:34
Cele două zodii care renasc în Postul Crăciunului. Norocul și iubirea bat la ușă pentru acești nativi

Cele mai noi