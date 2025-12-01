„Uniți prin dezbinare” este sintagma care, din păcate, caracterizează pe deplin Ziua Națională a României sărbătorită în anul 2025. Sub steagul tricolor stau două Românii care se suspectează reciproc. Una este „România Suveranistă”, reprezentată de Călin Georgescu, George Simion și Diana Șoșoacă, care sărbătoresc la Alba Iulia, dar nu împreună, ci separați. A doua este „România Onestă” a lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, care poate fi numită, în același timp, „România austerității, a gafelor și a promisiunilor neonorate”.

Însă tabloul general este o oglindă care reflectă și o altă realitate crudă. România solidarității, unită în fața greutăților și tragediilor, se află față în față cu România dezbinată la nivel politic și social, o Românie a discrepanțelor între rural și urban, între veniturile salariale mari și cele infime, între accesul la sănătate, indiferent de regiune, și goana disperată după un doctor, între porțiuni de autostradă date în folosință și rețeaua nesfârșită de drumuri pline de gropi.

1 Decembrie 2025. Politicienii români nu pot sta alături nici în zi de sărbătoare

1 Decembrie reprezintă totuși, ca un arc peste timp, un drapel tricolor care flutură peste o Românie Mare.

În 1918 – după ce, așa cum spunea Vasile Goldiș, „veacuri de-a rândul poporul românesc, adevăratul și legitimul proprietar al pământului, ce fusese odată Dacia Romană, a fost străin și sclav pe pământul său strămoșesc” , toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național

, toate provinciile istorice locuite de români s-au unit În 2025, România s-a împărțit în două tabere, a primit eticheta de „onestă” în campania electorală a lui Nicușor Dan și așteaptă să fie sărbătorită separat, la Alba Iulia și București, fiindcă politicienii – indiferent de doctrină și partid – încă nu pot sta alături pentru a le arăta românilor că trebuie așezată deasupra tuturor orgoliilor.

Ziua de 1 Decembrie 2025 este una complicată. Nu lipsesc vorbele mari, tricolorul este prins la revere, România primește mesaje de suflet și i se promite că totul va fi bine. România rămâne paradoxală și supusă paradoxurilor. E bine îmbrăcată, dar eși jerpelită, e învinețită de frig și de griji, îmbolnăvită de prea mulți „doctori” care îi oferă „starea de bine”.

România și-ar dori mai multe paturi în spitale, o responsabilizare națională, un sistem educațional care să învingă, pentru totdeauna, promisiunile neonorate. Totuși, României nu i se cere niciodată părerea, iar România nu vorbește neîntrebată.

1 Decembrie 2025 în „România Suveranistă”. Călin Georgescu, liderul de la Alba Iulia: „Se joacă poker cu principiile, într-o crâșmă numită de sistem «statul român»”

Fostul prezidențiabil Călin Georgescu a declarat, încă de acum zâteva zile, că va fi prezent la Alba Iulia. Câștigător al primului tur al alegerilor prezidențiale din România, în anul 2024, Georgescu a trecut prin șocul anulării alegerilor de Curtea Constituțională a României, semnează săptămânal controlul judiciar după ce a fost trimis în judecată și spune că merge la Alba-Iulia pentru a fi alături de „poporul român”.

„Rugăciunea neîncetată este o mare putere. Fiind foarte aproape Ziua Națională, la care ne rugăm să fie așa cum ne dorim, confirm că voi fi prezent la Alba Iulia pe 1 decembrie, alături de poporul român.

Am văzut și eu că Nicușor Dan spune în toată Europa și pe unde i se dă un microfon că are unele bănuieli despre mine.

Eu am despre el doar certitudini. Și certitudini are tot poporul român față de el. Și sistemul are certitudini despre el.

În noaptea de 24 noiembrie 2024, Nicușor Dan se pregătea să devină președinte și a cerut serviciilor secrete să fiu anchetat. (…)

Eu am un mesaj: Cer instituțiilor publice, astăzi, să desecretizeze stenogramele CSAT și ședinței informale CCR din pre-ziua alegerilor. Le pot cere acest lucru și în limba franceză penru că am înțeles că sunt mai eficienți în franceză.

Se vede că justiția a fost complice la această lovitură de stat. Eu spun așa sistemului: în această țară, pe voi vă încurcă poporul. Ei ar guverna netulburați, fără rușine, fără poporul român. Se joacă poker cu principiile, într-o crâșmă numită de sistem – statul român”, a declarat Călin Georgescu.

Pe grupurile de TikTok există o mobilizare masivă pentru o întâlnire cu Călin Georgescu la Alba Iulia. Totuși, se pare că echipa lui Georgescu nu vrea ca susținătorii să se întâlnească cu cei ai lui George Simion.

Locul de întâlnire cu fostul candidat la prezidențiale, anunțat inițial, a fost modificat. Susținătorii săi nu se vor mai întâlni la Obelisc – unde urma să ajungă și Marșul Unirii, organizat de AUR -, la monumentul Unirii.

1 Decembrie 2025 în „România Suveranistă”. George Simion: „Sistemul nu va izbândi”

La șase ani de la înființarea partidului și cu o zi înainte de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, la Alba-Iulia s-a desfășurat congresul partidului Alianța pentru Unirea Românilor, iar George Simion a fost reconfirmat în funcția de președinte.

Dan Dungaciu a fost ales prim-vicepreședinte al AUR, în locul lui Marius Lulea, iar președinte al Consiliului Național de Conducere este profesorul Petrișor Peiu. (mai multe detalii AICI)

George Simion a ajuns încă de sâmbătă – 30 noiembrie – la Alba Iulia, pentru a participa la congresul AUR și pentru a fi prezent, în data de 1 decembrie, la ceremonia organizată cu prilejul Zilei Naționale a României.

„(…) Au fost instigatori care inclusiv ne-au amenințat și care au încercat să zădărnicească Ziua Unirii si să ne amenințe. Nu îi vom lasă și pornim marșul unirii… Venim exact aici în fața Catedralei ca toți suveraniștii să fim împreună. Sistemul – și cei care au încercat să nu dea autorizații și să ne strice această zi frumoasă – nu va izbândi”, a spus liderul AUR, George Simion.

Luni, George Simion mizează pe 11.000 de participanți la Marșul Unirii, care va porni din gară, va străbate centrul orașului și va urca în Cetatea Alba Carolina.

1 Decembrie 2025 în „România Onestă”. Nicușor Dan rămâne la București

Au trecut 6 luni de când Nicușor Dan a preluat mandatul de președinte al României. Încă nu a prezentat nicio dovadă prin care să-i convingă pe români că anularea alegerilor din 2024 a fost justificată.

Multe din primisiunile făcute în campanie au fost încălcate, gafele s-au ținut lanț (toate detaliile AICI), iar noul președinte al României a transformat „imparțialitatea” și „neutralitatea politică” într-o glumă.

Astăzi – 1 decembrie 2025 -, Nicușor Dan rămâne în „România Onestă”, așa cum o înțelege din fotoliul de la Cotroceni, și va participa la parada militară de la Arcul de Triumf, în București.

Tot astăzi, dar de la ora 18:00, Administrația Prezidențială organizează o recepție cu ocazia Zilei Naționale a României.

1 Decembrie 2025 în „România Onestă”. Bolojan, „premierul austerității”, face naveta între București și Alba Iulia

Premierul Ilie Bolojan are o zi încărcată pe 1 decembrie 2025. Vrea să fie și în București, dar a ținut să asiste și la ceremonia dedicată Zilei Naționale care este organizată la Alba Iulia.

La ora 11.00, Ilie Bolojan va fi alături de Nicușor Dan la Arcul de Triumf, acolo unde va urmări parada militară organizată cu ocazia Zilei Naționale a României.

La ora 14, „premierul austerității” va ajunge la Alba Iulia, la ceremonia organizată pe Bulevadul 1 decembrie 1918.

Seara, Ilie Bolojan va participa la recepția oferită de Administrația Prezidențială, cu prilejul Zilei Naţionale a României, la Palatul Cotroceni.

1 Decembrie 2025. „România Unită” vs. „România Dezbinată”

Românii au fost solidari în timpul pandemieide coronavirus sau atunci când tragediile au afectat întreaga societate. Au fost valuri de donații după tragedia de la Colectiv, iar românii au donat sânge pentru victimele care se zbăteau între viață și moarte.

La polul opus s-a aflat dezbinarea.

Au fost proteste anti-sistem în România ultimilor ani, proteste anti-corupție și tensiuni majore legate de teme ca educația sexuală, vaccinarea, comunitatea LGBT+ sau minoritățile etnice.

Diferența dintre România rurală și urbană s-a adâncit. Încă există localități 1uitate”, în contrapunct cu orașe dezvoltate. Regiunile istorice -Transilvania, Moldova, Oltenia, Banat – Românie trăiește pe paliere de dezvoltare diferite.

Există România profundă și România din Diaspora. Continuă migrația masivă, iar unele localități – zone din Botoșani sau Vaslui, spre exemplu – au rămas aproape pustii.

Satele cu populație îmbătrânită din România contrastează puternic cu comunitățile românești puternice din diaspora – Italia, Spania sau Marea Britanie

Anul 2025 aduce în prim plan și alte contradicții. Există România digitală și există România reală, cea în care încă sunt români care nu știu să foloească un calculator sau un card, români care nu știu cum să efectueze plăți online sau cum să își plătească, online, taxele și impozitele.

România din multinaționale contrastează puternic cu acea România din instituțiile statului, acolo unde „nepotismele” sunt încă la mare preț, birocrația este greu de învins, iar o „pilă” face toți banii pentru că asigură, inevitabil, siguranța zilei de mâine, indiferent de randamentul angajatului.

1 Decembrie 2025. „Harta dezbinării”

România se prezintă la 1 decembrie 2025 printr-o dureroasă „hartă a dezbinării”.

Județele din vestul României – Timiș, Arad – și centrul României – Cluj – au cele mai mari venituri.

Moldova și sudul sunt la capătul opus, cu discrepanțe de trei-patru ori între județe.

În Suceava, Neamț, Bacău aproape un sfert din populație a plecat din țară trăiește în străinătate. Doar în vestul României este mai redus acest fenomen al migrației îngrijorătoare.

Nord-estul și sudul României, la 1 decembrie 2025, au cele mai multe școli fără utilități moderne.

E drept că toate centrele universitare din vestul și centrul țării atrag tinerii ca un magnet, numai că îi pierd ulterior, pentru că aceștia pleacă să muncească în Occident.

Așa-zisele „autostrăzile ale Unirii” sunt încă, în mare parte, doar proiecte pe hârtie. În multe sate din sudul României, drumul spre oraș se transformă într-o adevărată aventură. Prin comparație, rețelele de transport se extind constant în vestul României.

Chiar și regiunile votează diferit. Transilvania e mult mai liberală și mai pro-europeană, în timp ce sudul României este conservator. Moldova oscilează, iar AUR a câștigat și câștigă teren prin mesajele „anti-sistem”.

România anului 2025 suferă la capitolul „unitate” și rămâne prizoniera „dezbinării”. Își sărbătorește Ziua Națională cu gândul la mai bine, dar plătește prețul austerității și numără, îngrijorată, banii rămași prin buzunare.

