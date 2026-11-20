BBC Travel a realizat un clasament al celor mai bune destinații în care să călătorești în 2027. Fiecare dintre acestea promite experiențe de neuitat, dar și ocazia de a aduce o contribuție pozitivă comunităților și mediilor naturale care le fac atât de speciale. O zonă din România a intrat în top.

Județul Harghita a intrat în topul celor mai bune destinații în care să călătorești în 2027. Datorită, în parte, unui anumit vampir literar, Transilvania – ținutul „de dincolo de pădure” – plutește undeva între realitate și ficțiune, relatează BBC.

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În realitate, această regiune din centrul României este un mozaic de sate înconjurate de păduri bogate în urși și învăluite într-o liniște meditativă. În estul Transilvaniei, județul Harghita este inima ținutului secuiesc – o comunitate vorbitoare de limbă maghiară ale cărei tradiții culinare își au rădăcinile în afumare, murare, coacere, culegerea produselor din natură, prepararea brânzeturilor și conservarea alimentelor pentru iernile lungi. În 2027, Harghita va purta titlul de Regiune Gastronomică Europeană, oferind călătorilor un motiv în plus să descopere bucătăriile locale.

„Revista de turism a instituţiei media publice britanice prezintă judeţul Harghita drept o regiune mai puţin cunoscută a Transilvaniei, care păstrează valori şi tradiţii aparte. Articolul evidenţiază în special bogatele tradiţii gastronomice ale comunităţii secuieşti, stilul de viaţă local, ospitalitatea rurală şi cadrul natural al regiunii.

BBC Travel menţionează şi programul Signature Dish, asociat acestui titlu, prin intermediul căruia patrimoniul culinar al regiunii este prezentat prin preparate locale reprezentative, de la pâinea tradiţională cu cartofi şi brânzeturile de munte până la ciupercile de pădure şi delicatesele din fructe de pădure”, a anunțat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Harghita (Visit Harghita) prin intermediul unui comunicat.

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