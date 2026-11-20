Ministerul Dezvoltării pregătește un proiect prin care încearcă să încurajeze primăriile să accepte comasarea voluntară a localităților. Printre stimulentele propuse se numără acordarea a cel puțin patru milioane de lei pentru fiecare localitate comasată și reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri intravilane, timp de cinci ani. Potrivit unui document consultat de Digi24, proiectul include și măsuri pentru protejarea drepturilor minorităților naționale și pentru menținerea serviciilor administrative în localitățile care își pierd statutul de comună.

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Inițiativa nu impune un prag minim de populație sau de dimensiune pentru localitățile care vor să se unească. Comasarea ar urma să se realizeze voluntar între cel puțin două unități administrativ-teritoriale învecinate, din același județ. Procedura ar putea fi aplicată comunelor, orașelor și municipiilor, cu excepția municipiului București.

Pentru aprobarea comasării vor fi organizate referendumuri locale, iar cheltuielile pentru desfășurarea acestora vor fi suportate de Guvern.

Impozite reduse cu 50% timp de cinci ani

Una dintre principalele facilități propuse este reducerea la jumătate a impozitelor locale pentru proprietarii de clădiri și terenuri intravilane din localitățile care acceptă comasarea.

Reducerea ar urma să fie aplicată timp de cinci ani. Diferența dintre veniturile pe care primăriile le-ar încasa în mod normal și sumele colectate după diminuarea impozitelor ar urma să fie acoperită de la bugetul de stat.

Măsura este gândită ca un stimulent pentru locuitorii care trebuie să decidă, prin referendum, dacă sunt de acord cu reorganizarea administrativă.

Cel puțin patru milioane de lei pentru fiecare localitate

Un alt stimulent financiar prevăzut în proiect este acordarea a cel puțin patru milioane de lei pentru fiecare localitate care intră în procesul de comasare. Fondurile ar urma să fie folosite pentru investiții în infrastructura locală.

Printre proiectele care ar putea primi finanțare se numără rețelele de apă, canalizare și gaze, modernizarea sau construirea drumurilor, precum și investițiile în școli, grădinițe și dispensare.

Documentul consultat de Digi24 prevede o alocare de minimum patru milioane de lei, ceea ce lasă posibilitatea ca suma să fie mai mare în anumite situații.

Drepturile minorităților naționale ar urma să fie menținute

Proiectul include și garanții pentru comunitățile minorităților naționale, după criticile formulate de UDMR cu privire la riscul pierderii unor drepturi în urma reorganizării.

În prezent, legislația prevede drepturi lingvistice în administrația locală pentru minoritățile naționale care depășesc pragul de 20% din populația unei unități administrativ-teritoriale.

Potrivit proiectului, aceste drepturi ar urma să fie păstrate și după comasare, chiar dacă ponderea minorității în populația noii unități administrative scade sub pragul de 20%. Astfel, drepturile ar putea fi menținute inclusiv în situația în care comunitatea respectivă ajunge să reprezinte doar 10% sau 15% din populația noii localități.

Ce se întâmplă cu angajații primăriilor

Primăriile care decid să se comaseze ar avea la dispoziție un an pentru reorganizarea aparatului administrativ și organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din noua structură.

Numărul angajaților ar urma să fie stabilit în funcție de noua organigramă. Prin urmare, personalul actual nu va avea garanția că își va păstra automat toate funcțiile.

Tot în termen de un an ar trebui realizate transferul patrimoniului și actualizarea documentelor administrative, inclusiv a celor referitoare la terenuri și alte bunuri ale localităților.

Locuitorii nu vor fi obligați să își schimbe buletinele

Comasarea nu ar trebui să îi oblige pe cetățeni să își schimbe cărțile de identitate sau celelalte documente care atestă domiciliul. Acestea vor putea fi folosite în continuare și vor fi actualizate la expirare, atunci când trebuie oricum înlocuite.

De asemenea, localitățile care își pierd statutul de comună nu vor dispărea de pe hartă. Potrivit proiectului, o comună comasată cu o altă unitate administrativă ar urma să devină sat, dar își va păstra numele.

La fostul sediu al primăriei ar urma să funcționeze în continuare un punct de lucru, cu cel puțin un angajat, unde locuitorii vor putea să își plătească taxele și impozitele sau să solicite documentele și adeverințele necesare.

Proiectul Ministerului Dezvoltării urmează să fie pus în dezbatere publică. Prevederile prezentate sunt, în acest moment, propuneri și nu reprezintă măsuri intrate în vigoare.