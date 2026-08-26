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SUA au destructurat o rețea de hackeri chinezi care au atacat NASA, Rezerva Federală, Departamentele de Justiție și Energie și Senatul SUA

SUA au destructurat o rețea de hackeri chinezi care au atacat NASA, Rezerva Federală, Departamentele de Justiție și Energie și Senatul SUA
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Statele Unite au anunțat că au demascat miercuri o operațiune a hackerilor chinezi care a reușit să penetreze rețelele informatice ale unor instituții guvernamentale americane extrem de sensibile, printre care NASA, Rezerva Federală, Senatul SUA și Departamentele de Justiție, Energie și Sănătate.

Pe lângă agențiile federale de securitate și luare a deciziilor, rețeaua de spionaj a vizat și entități din sectorul civil, printre care spitale, furnizori de telecomunicații, companii de electricitate, instituții financiare și contractori din industria de apărare.

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Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, atacurile au fost derulate prin intermediul unei companii private cu sediul în China, numită Nanjing Xinjiuwei Network Technology Company. Printre clienții acestei firme se numără agenția de spionaj civil (Ministerul Securității Statului) a Chinei și armata chineză.

Departamentul de Justiție și FBI au anunțat astăzi confiscări de domenii autorizate de instanță pentru a împiedica actorii cibernetici rău intenționați să acceseze două platforme de hacking complementare, cunoscute sub numele de „QScan” și „QTRouter”, utilizate pentru a viza infrastructura critică din SUA și alte rețele sensibile.

Documentele oficiale ale instanței arată că infrastructura acestui grup a fost folosită pentru a compromite rețele guvernamentale și de infrastructură critică din SUA și din întreaga lume încă din anul 2018.

„Hackerii rău intenționați sponsorizați de stat care atacă infrastructura critică a Americii vor fi opriți și urmăriți penal. Suntem aici pentru a asigura securitatea poporului american și vom folosi toate instrumentele pe care le avem pentru a ne ține de această promisiune”, a declarat procurorul general Todd Blanche. „Agențiile federale de aplicare a legii au investigat și au dezactivat software-ul rău intenționat al RPC, aceasta fiind cea mai recentă dintr-o serie de operațiuni tehnice de dezactivare a activităților de hacking fără discriminare sponsorizate de Republica Populară Chineză”.

„Astăzi am anunțat perturbarea unei rețele globale de botnet-uri și a unei platforme de hacking folosite de hackerii sponsorizați de statul chinez pentru a viza infrastructura critică a SUA”, a declarat directorul FBI, Kash Patel. „Aceste instrumente au fost folosite de actorii cibernetici din RPC pentru a ascunde originea atacurilor lor. Datorită muncii FBI San Diego, Diviziei Cibernetice FBI și partenerilor DOJ, am confiscat infrastructura adversă și am închis aceste platforme. Acțiunea de astăzi este doar cea mai recentă operațiune tehnică împotriva hacking-ului sponsorizat de RPC – și, în sprijinul Strategiei Cibernetice pentru America a președintelui Trump, FBI își intensifică eforturile pentru a modela comportamentul advers și a apăra patria în spațiul cibernetic.”

Experții în securitate cibernetică notează că atacurile de acest tip fac parte dintr-o strategie pe termen lung a Beijingului. Scopul chinezilor nu este doar spionajul politic și economic, ci și obținerea unui acces persistent la infrastructura critică a Statelor Unite, care ar putea fi activat pentru acțiuni de sabotaj sau perturbare masivă în cazul unei viitoare crize geopolitice majore între cele două superputeri.

„În ultimul deceniu, numărul companiilor care oferă servicii ofensive de nișă a explodat”, a declarat Dakota Cary, analist specializat în China la compania de securitate cibernetică SentinelOne.

Ca de fiecare dată în cazul unor astfel de acuzații, Ambasada Chinei la Washington și autoritățile de la Beijing au negat categoric orice implicare în activitățile de criminalitate cibernetică sau spionaj sponsorizat de stat. În schimb, au declarat că Beijingul este el însuși o victimă a atacurilor cibernetice.

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