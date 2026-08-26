Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Mihai Jurca se mândrește cu faptul că au fost îndepliniți ”la timp și cu seriozitate” pașii procedurali necesari, după ce România a primit astăzi prima tranșă a împrumutului de 17 miliarde de euro.

Jurca: ”Am primit prima plată din instrumentul european SAFE”

„Această plată confirmă un lucru esențial: am dus la capăt toți pașii procedurali necesari, la timp și cu seriozitate”, afirmă Mihai Jurca, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, demis între timp, în contextul în care România a primit prima plată din instrumentul european SAFE, în valoare de 2,5 miliarde de euro.

Jurca prezintă plata drept o confirmare că procedurile au fost finalizate „la timp și cu seriozitate”, subliniind rolul echipei guvernamentale în obținerea banilor.

„Astăzi este o zi importantă pentru apărarea României: am primit prima plată din instrumentul european SAFE — 2,5 miliarde de euro, 15% din alocarea totală de 16,7 miliarde de euro pe care România o are prin acest program”, a scris Jurca pe Facebook.

Jurca: „Securitatea țării și a cetățenilor noștri nu este negociabilă”

Potrivit acestuia, banii vor permite accelerarea investițiilor prioritare în domeniul apărării și modernizarea capabilităților militare, în acord cu obiectivele europene comune. Jurca susține că finanțarea va contribui și la consolidarea industriei românești de apărare, inclusiv prin cooperarea cu industria europeană, precum și la creșterea interoperabilității dintre forțele române de apărare și securitate.

”Ce înseamnă concret pentru România:

Accelerăm investițiile prioritare în apărare; Modernizăm capabilitățile militare, aliniate la obiectivele europene comune; Consolidăm industria românească de apărare, în cooperare cu industria europeană; Creștem interoperabilitatea dintre forțele noastre de apărare și securitate.