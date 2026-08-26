Consilierul de stat Vlad Ionescu a reacționat, după vizita secretă a șefului CIA la Moscova și a explicat ce ar putea însemna întâlnirea pentru Alianță și flancul estic. Vă reamintim că pe 25 august, John Ratcliffe, șeful serviciului secret extern al Statelor Unite ale Americii a mers în Rusia pentru a purta o serie de discuții directe cu oficialii ruși.

Consilierul de stat Vlad Ionescu a fost întrebat, la TVR Info, ce ar putea să însemne această întâlnire secretă pentru Alianță și pentru flancul estic. El consideră că vizita directorului CIA la Moscova ar putea viza securitatea și stabilitatea strategică. El spune că Statele Unite ale Americii ar urmări menținerea războiului din Ucraina sub control și găsirea unei soluții. În opinia sa, Rusia se confruntă cu probleme atât pe front, cât și în economie.

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„Există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate”

Vlad Ionescu consideră pozitiv faptul că SUA și Rusia mențin un dialog pe teme de securitate și stabilitate strategică. El spune că sunt puține informații despre discuțiile purtate, iar Rusia se confruntă cu dificultăți atât pe front, cât și în economie.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. Am văzut cel mai mult în presă, deci e greu să facem inferențe asupra a ceea ce s-a discutat. Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă, ca să spun așa”, a spus Vlad Ionescu.

Consilierul de stat susține că războiul „nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin”

Vlad Ionescu spune că războiul nu evoluează conform planurilor Kremlinului. Rusia ar putea lua în calcul noi variante, inclusiv o mobilizare de amploare. În opinia sa, dialogul SUA-Rusia ar putea urmări menținerea conflictului sub control. Altfel, Washingtonul ar putea încerca să favorizeze încheierea războiului, nu prelungirea lui pe termen nedeterminat.

„Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult, cu implicații din nou negative asupra economiilor, asupra securității Europei și global, deci e posibil ca dialogul acesta ameicano-rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină acest conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”, a mai spus consilierul de stat la TVR Info.

Răspunsurile consilierului de stat au fost oferite în cadrul unui interviu care va fi difuzat la TVR Info în cursul zilei de vineri.

Vlad Ionescu este Consilier de Stat la Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni începând cu data de 1 decembrie 2025.

John Ratcliffe, șeful CIA, a purtat discuții la Moscova

Vizita lui John Ratcliffe la Moscova a avut loc pe fondul blocajului negocierilor de pace pentru Ucraina. Agenda discuțiilor nu a fost făcută publică. Vizita a alimentat speculațiile privind posibile avertismente americane legate de escaladarea conflictului și de securitatea Europei. SUA ar fi cerut Ucrainei să evite atacurile asupra Rusiei pe durata deplasării lui Ratcliffe. Vezi AICI concluziile vizitei secrete a șefului CIA la Moscova.