Înalta Curte de Casație și Justiție respinge 6 din cele 11 recursuri ale Guvernului. 5 dosare urmează să ajungă la Curtea Supremă după declararea recursurilor

Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a respins definitiv cele 6 din 11 hotărâri ale Guvernului, după ce inițial Curtea de Apel București le suspendase la cererea PSD. Social- democrații contestaseră inițial 12 HG-uri ale Guvernului interimar condus de Ilie Bolojan, însă cea referitoare la Strategia națională pentru conservarea biodiversității a fost retrasă de Executiv. Alte 5 dosare urmează să fie judecate la Curtea Supremă după declararea recursurilor.

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Cele 11 hotărâri de guvern au fost suspendate de Curtea de Apel București la cererea PSD, în două etape: 6 pe 30 iulie 2026 și alte 5 pe 3 august 2026. Suspendarea a fost provizorie, până la judecarea pe fond a acțiunilor de anulare. Guvernul a anunțat recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cele 6 Hotărâri de Guvern respinse definitiv astăzi:

H.G. nr. 571/2026 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 487/2016 privind compatibilitatea electromagnetică, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 740/2016 privind punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor radio Introducea proceduri speciale de evaluare a conformității, autorizare temporară și supraveghere a pieței pentru aparate și echipamente radio, aplicabile în cazul activării regimului european de urgență pe piața internă.

H.G. nr. 570/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul ocupării forței de muncă Actualiza măsurile de ocupare, inclusiv prima de stabilitate pentru tinerii NEET, sprijinul grupurilor vulnerabile și procedurile aplicabile angajatorilor.

H.G. nr. 530/2026 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. XVII din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 7/2026 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru adoptarea unor măsuri pentru creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale Stabilea procedura prin care neachitarea amenzilor rutiere putea conduce la suspendarea dreptului de a conduce, inclusiv schimbul de date dintre autoritățile fiscale și evidența permiselor.

H.G. nr. 501/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 828/2024 privind organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare Reducea numărul maxim de posturi al CNCAN de la 182 la 180 și înlocuia organigrama instituției.

H.G. nr. 511/2026 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene Atribuia MIPE rolurile de operator de program și punct național de contact pentru mecanismele financiare SEE și norvegian aferente perioadei 2021–2028.

H.G. nr. 512/2026 pentru aprobarea plafonului de cheltuieli aferent activității de colectare, transport, depozitare și neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, pentru anul 2026 Stabilea la 3.150 mii lei plafonul bugetar pentru colectarea, transportul, depozitarea și neutralizarea animalelor moarte din gospodăriile crescătorilor individuali, în anul 2026.

„Prin deciziile pronunțate astăzi, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursurile Guvernului: cele șase hotărâri rămân suspendate și nu pot fi puse în executare până când instanța de fond se va pronunța asupra legalității lor. Instanța supremă a confirmat astfel că argumentele privind depășirea limitelor unui Guvern căruia Parlamentul i-a retras încrederea sunt suficient de serioase pentru a opri, provizoriu, efectele acestor acte. În traducere liberă: un Guvern căruia Parlamentul i-a retras încrederea administrează, dar nu mai decide — ține statul în funcțiune până la învestirea noului Guvern, însă nu poate lua în locul acestuia hotărâri ale căror efecte trec dincolo de propriul mandat”, a declarat pentru Gândul avocatul Viorel Mocanu.

HG- uri suspendate pe 30 iulie 2026

HG 509/2026 — modificarea regimului de arii naturale protejate și declararea unor arii speciale de conservare din rețeaua Natura 2000. HG 545/2026 — reorganizarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității pentru Sistemul Național Antigrindină. HG 546/2026 — cotizația pentru interconectarea cu organizații internaționale de schimb de organe (platforma FOEDUS). HG 547/2026 — reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Lovrin (schimbare de denumire). HG 569/2026 — procedura de acordare a beneficiului pentru locuire și a beneficiului de tranziție pentru persoanele adulte cu handicap care părăsesc centrele rezidențiale. HG 571/2026 — proceduri de urgență pentru echipamente radio și modificarea normelor privind compatibilitatea electromagnetică.

HG- uri suspendate pe 3 august 2026