România devine tot mai relevantă în ecuația structurilor de luptă ale SUA. Armata americană a desfășurat elicoptere de luptă AH-64E Apache la Brigada 3 Aviație de Luptă de la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu din România, în afara eforturilor militare în curs de desfășurare în Ucraina.

Țara noastră servește din ce în ce mai mult ca un nod central pentru operațiunile SUA și ale altor state membre NATO la Marea Neagră. România dobândește o importanță tot mai mare de la izbucnirea ostilităților la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, scrie Military Watch Magazine, citată de trud.bg și preluată de Radio Rador România.

Americanii își cresc echipamentele de luptă dislocate în România

Misiunea Apache survine anunțului Armatei SUA de la sfârșitul lunii ianuarie. Acest anunț viza planurile de a desfășura un detașament echipat cu tancuri de luptă M1A2 Abrams ca parte a forței sale regulate de rotație în România. Așadar, o creștere semnificativă a capacităților de luptă blindate în țară. Tancurile au început deja exerciții în țara noastră, la începutul lunii februarie.

Decizia de a desfășura atât elicoptere de atac Apache, cât și tancuri Abrams indică faptul că armata SUA dă prioritate capacității de luptă în țară. Probabil pentru a crește caracterul letal al personalului în teatrul de operațiuni, compensând astfel reducerile planificate de personal.

Avioanele Apache au participat la exerciții în România, deși nu este clar dacă au fost echipate pentru recunoaștere armată, escortă, apărare aeriană sau un alt profil de misiune.

Elicopterele Apache, nemiloase cu dronele

Avioanele sunt tot mai utilizate pentru apărare împotriva atacurilor cu drone. Dronele de luptă de unică folosință joacă un rol din ce în ce mai central în operațiuni din multe teatre de război. Sistemele radar și de ghidare ale Apache, armele, capacitățile de întârziere și costurile de operare relativ scăzute fac ca aceste vehicule să fie optime pentru anihilarea unui număr ridicat de drone de luptă ieftine.

Tunul cu lanț M230 de 30 mm și rachetele Hydra 70 ale Apache, cu kituri de ghidare Advanced Precision Kill Weapon System, sunt arme relativ ieftine, potrivite pentru angajarea unor drone mai puțin costisitoare, mai scrie publicația americană.

Angajarea unor astfel de ținte prezintă provocări pentru avioanele de vânătoare din cauza costului rachetelor aer-aer, care sunt mai mari decât costul dronelor pe care sunt proiectate să le atace, precum și a numărului limitat de muniții pe care le transportă.

Apache, validat în premieră în teatrul european de operațiuni în serviciul Armatei SUA

Desfășurarea Apache are loc în timp ce elicopterul de acest tip este utilizat activ pentru operațiuni anti-drone deasupra Israelului și Emiratelor Arabe Unite. Dar și la scurt timp după începerea exercițiilor anti-drone care implică subunități Apache ale armatei americane în Germania.

La exercițiile de la sfârșitul lunii martie, Apache a fost validat în premieră ca o platformă aer-aer viabilă pentru operațiuni contra-drone în teatrul european de operațiuni în serviciul Armatei SUA.

Consolidarea forțelor americane în Europa de Est vine în contextul războiului din Ucraina, în care forțele americane și europene NATO sunt profund implicate. Efortul acestora include desfășurarea de organizații de personal contractual, cum ar fi Grupul de Observare Avansată al SUA și Corpul Voluntarilor Polonezi pentru operațiuni de luptă în prima linie. Dar și personal activ în diferite roluri, variind de la informații la logistică.

AUTORUL RECOMANDĂ

Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au