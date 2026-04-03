Armata libaneză se retrage din satele din sud, la presiunea Israelului. De ce se teme Beirutul

Armata libaneză se retrage din satele din sud sub presiunea israeliană. Potrivit unui reportaj BFMTV, la Ebel Sagi, în sudul Libanului, ultimii locuitori încearcă să asigure un minim de siguranță în satul lor cu câteva conuri portocalii în loc de punct de control la intrare. Acum două săptămâni, aproape 350 de soldați libanezi patrulau pe străzi. Astăzi, sub presiunea israeliană, au mai rămas doar 60.

„Se aud tancurile și mișcarea lor, mai ales noaptea. Săptămâna trecută, am plâns. Totul era pustiu. Ce mă întristează este că suntem singuri, nu avem niciun sprijin”, a transmis primarul orașului pentru BFMTV.

Conform sursei citate, două treimi din populație au fost nevoite să plece. „Este greu, foarte greu. Desigur, vom fi la Beirut, dar gândurile noastre rămân acasă”.

De ce s-au retras trupele Libanului

Publicația Arab News scrie că armata libaneză s-a retras din mai multe poziții de frontieră din sudul Libanului, o mișcare descrisă de un oficial ca fiind necesară pentru a evita orice confruntare directă cu forțele israeliene și pentru a preveni pierderi grele.

Redistribuirea trupelor, care a avut loc miercuri, a urmat bombardamentelor israeliene din apropierea pozițiilor armatei și cererilor repetate adresate trupelor libaneze de a părăsi anumite poziții, au declarat surse militare și alte surse oficiale din Liban.

„Unitățile militare dislocate în sud au primit ordine din partea Israelului să se retragă”, a declarat un oficial pentru Arab News. „Un punct de control al armatei a fost chiar lovit de un bombardament israelian, soldat cu moartea unor soldați, după ce a refuzat să se retragă.”

Armata libaneză a afirmat că retragerea a avut scopul de a împiedica înconjurarea sau izolarea unităților în cazul unei incursiuni terestre israeliene de amploare, care ar fi putut lăsa soldații fără legătură cu comandamentul și fără linii de aprovizionare.

Potrivit generalului-maior Abdul Rahman Shuhaitli, comandamentul militar se temea că trupele ar putea ajunge să fie asediate și să cadă, de fapt, sub control israelian în cazul în care liniile de comunicație cu ofițerii superiori ar fi întrerupte.

Shuhaitli a subliniat că o confruntare directă cu Israelul nu a fost niciodată luată în considerare, având în vedere că armata libaneză acționează sub ordinele guvernului și că nu a existat o declarație de război din partea statului.

Retragerea a stârnit însă proteste în Liban, în special în satele creștine de la graniță, unde locuitorii au refuzat să-și părăsească casele și au afirmat că plecarea armatei i-a lăsat fără protecție.

Redistribuirea are loc la o lună de la izbucnirea războiului dintre Israel și Hezbollah, care a provocat distrugeri pe scară largă și strămutări în masă în tot Libanul. Peste 1,2 milioane de persoane au fost strămutate, în timp ce atacurile israeliene au ucis peste 1.300 de persoane și au rănit 3.935, potrivit cifrelor oficiale.

Lupte Hezbollah-Israel

Conflictul din Liban a izbucnit pe 2 martie, la scurt timp după ce Statele Unite și Israelul au demarat campania militară împotriva Iranului pe 28 februarie, când Hezbollah a lansat atacuri asupra pozițiilor israeliene. Acest lucru a determinat o campanie aeriană și terestră israeliană de amploare în sudul Libanului, în Valea Bekaa și în suburbiile sudice ale Beirutului.

Israelul insistă că va ocupa permanent sudul Libanului

Marțea aceasta, Israel Katz, ministrul israelian al Apărării, a declarat că armata Israelului intenționează să ocupe permanent teritorii din sudul Libanului chiar și după încheierea războiului cu Hezbollah. Într-o declarație video, Katz a spus că plănuiește crearea unei zone tampon permanente de securitate în interiorul teritoriului libanez. Zona de securitate permanentă ar urma să fie extinsă până la râul Litani. Katz a declarat că rezidenții libanezi nu vor mai fi lăsați să se întoarcă la casele lor.

Mai exact, 600.000 de libanezi, evacuați în nordul țării, nu vor mai avea permisiunea să se întoarcă la locuințele lor de la sud de râul Litani până când securitatea locuitorilor din nordul Israelului nu va fi garantată.

Toate casele din satele de lângă frontiera cu Liban vor fi distruse, Israel aplicând modelul din Rafah și Beit Hanoun în Fâșia Gaza, cu scopul de a îndepărta amenințările teroriste la adresa locuitorilor israelieni din nordul țării, a precizat ministrul, potrivit Reuters.

