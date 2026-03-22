Desant american la București: al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker și alte 3 avioane similare. Miruță susține că nu știe ce misiune au

Boeing KC-135 Stratotanker - Foto: Profimedia images

Forţele Aeriene Americane au trimis la Bucureşti al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană. Un număr de 3 avioane similare au efectuat a doua serie de misiuni de realimentare. Chestionat în legătură cu acestea, Radu Miruță, actualul ministru al Apărării, păstrează misterul în jurul misiunii acestora, inclusiv dacă au realimentat sau nu în România. 

Forţele Aeriene Americane au trimis la Bucureşti al şaselea avion Boeing KC-135 Stratotanker, folosit pentru misiuni de realimentare aeriană, anunţă Boarding Pass, site speacializat în stiri din domeniul aviaţiei. De asemenea, 3 avioane Boeing KC-135 Stratotanker au efectuat a doua serie de misiuni de realimentare, în estul Mării Mediterane.

Primele misiuni de realimentare aeriană au fost efectuate joi seară

Avionul a zburat spre capitala României de la o bază aeriană din apropierea oraşului Meridian (Mississippi, SUA), aterizând la Bucureşti în dimineaţa zilei de duminică, 22 martie.

Baza Mihail Kogălniceanu (Foto GÂNDUL)

În egală măsură, 3 avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane au efectuat în noaptea de sâmbătă spre duminică misiuni de realimentare aeriană în estul Mării Mediterane. La fel ca misiunile de vineri, şi acestea au avut o durată de circa 6 ore, mai precizează Boarding Pass, citat de News.ro.
Primele misiuni de realimentare aeriană au fost efectuate, joi seară, de avioanele Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane staţionate la Baza 90 Aeriană din Capitală, potrivit Boarding Pass.

”Dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă”

În altă ordine de idei, Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a confirmat că 3 aeronave au evectuat un zbor în afara spaţiului aerian românesc, însă păstrează misterul, subliniind că nu ştie care a fost misiunea lor.
”Dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă”, a transmis ministrul Apărării, Radu Miruţă, care a confirmat zborul, deși afirmă că nu cunoaşte scopul acestuia.

”Deocamdată, în baza hotărârii Parlamentului de săptămâna trecută, noi punem la dispoziţie Baza 90 pentru aceste aeronave. Pot să confirm că au plecat 3 aeronave aseară, că au efectuat un zbor, dar dacă au alimentat sau nu, nu este o chestiune care ni se raportează nouă (…) Ştiu că 3 aeronave au plecat, au zburat în afara spaţiului aerian românesc. Dacă au alimentat sau nu au alimentat, nu ştiu să vă spun”, a declarat Miruţă (foto).

Ministrul a mai explicat că s-a votat în Parlament dislocarea a ”până la 15” astfel de aeronave.

Boarding Pass relata, pe 16 martie, că 4 avioane Boeing KC-135 Stratotanker ale Forţelor Aeriene Americane (US Air Force) au ajuns la Bucureşti.

”Avioanele, folosite pentru misiuni de realimentare aeriană, au zburat fără escală aproape 10 ore pe ruta Birmingham (Alabama, SUA) – Bucureşti”, preciza site-ul. Apoi, pe 17 martie, acesta relata că al cincilea Boeing KC-135 Stratotanker al Forţelor Aeriene Americane a ajuns la Bucureşti.

