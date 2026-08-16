România trece de la caniculă la furtuni. ANM anunță în ce zone temperaturile scad cu până la 10 grade

Vremea se schimbă radical în România în următoarele zile. După temperaturi de până la 37 de grade Celsius în vestul țării, meteorologii anunță furtuni, vijelii, grindină și o răcire accentuată. Temperaturile vor scădea cu peste 8-10 grade în unele regiuni.

Caniculă în vest și nord-vest

Prima atenționare Cod galben emisă de ANM este valabilă duminică, între orele 10:00 și 21:00, în județele Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureș și Sălaj.

Meteorologii prognozează temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic accentuat. Maximele vor ajunge la 33-35 de grade Celsius.

Luni, valul de căldură se extinde. O nouă atenționare Cod galben va fi valabilă între orele 10:00 și 21:00 și va viza Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul și sud-vestul Olteniei, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-estul Moldovei.

Temperaturile maxime vor urca până la 33-37 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în Câmpia de Vest. În vestul țării și în extremitatea de sud-vest, indicele temperatură-umezeală va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

De marți, vin furtunile

Schimbarea vremii începe în noaptea de luni spre marți. ANM a emis o informare meteorologică valabilă din 17 august, ora 21:00, până în 18 august, ora 21:00.

În acest interval sunt prognozate intensificări ale vântului, instabilitate atmosferică, averse torențiale, vijelii și o răcire accentuată.

Vântul va avea viteze de 40-50 km/h, iar local rafalele pot depăși 50-60 km/h. Fenomenele vor debuta în vestul țării, urmând ca marți să se extindă în cea mai mare parte a teritoriului.

Ploile torențiale vor acumula în general 15-20 l/mp, iar izolat cantitățile pot depăși 20-25 l/mp. Sunt posibile vijelii și grindină de mici dimensiuni, cu diametrul de 1-2 centimetri.

Temperaturile scad cu peste 8-10 grade

Cea mai spectaculoasă schimbare va fi resimțită la nivelul temperaturilor.

Marți, în nordul, centrul, vestul și sud-vestul țării, maximele vor scădea cu peste 8-10 grade față de zilele precedente și se vor situa între 19 și 28 de grade Celsius. Cele mai scăzute temperaturi sunt prognozate în nordul Moldovei.

În noaptea de luni spre marți, furtunile vor afecta Banatul, Crișana, Maramureșul și vestul Transilvaniei. Marți, instabilitatea atmosferică se va extinde în cea mai mare parte a Transilvaniei și Moldovei, în zonele montane și submontane și, local, în celelalte regiuni.

Bucureștiul mai are parte de trei zile cu peste 30 de grade

În Capitală, vremea rămâne călduroasă până marți.

De duminică, ora 10:00, până luni, ora 09:00, cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 31 de grade, iar minima va fi de 15-16 grade. În zona preorășenească, temperaturile nocturne pot coborî până la 13 grade.

Luni, între orele 09:00 și marți, ora 09:00, temperaturile cresc. Maxima va ajunge la 33-34 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade. În zona preorășenească sunt prognozate aproximativ 14 grade.

Până marți, ora 21:00, vremea se menține călduroasă, cu maxime de 32-33 de grade. Cerul va fi mai mult senin în timpul zilei, iar seara și noaptea vor apărea înnorări trecătoare. Probabilitatea de averse rămâne redusă.