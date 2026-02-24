Update 18:20 : „Protestele se vor amplifica dacă premierul Bolojan refuză să se întâlnească cu noi. Măsurile sunt populiste, nu sunt ancorate în realitate și nu sunt niște măsuri care să ducă la reducerea deficitului. Este falsă această idee. Oamenii aceștia guvernează prin frică,” a declarat un protestatar.

Update 19:00 : Din primele informații obținute de la fața locului, protestatarii nu ar fi fost violenți, însă s-ar fi îmbrâncit cu jandarmii.

UPDATE 18:16: „Atât de multă ură este în această țară, încât toți românii l-ar vrea pe Ilie Bolojan unde lucrez eu, la pușcărie. Vreau să-i spun lui Bolojan, legal, că este incalificabil să-l pui pe ministrul de la Dezvoltare să taie pensiile militare. La mine la puscărie sunt oameni care au furat mai puțin și care au încălcat legea mai puțin.”

„Am zis că acest nou proiect încalcă legea în mod flagrant, este o ilegalitate, un monstru care creează noi taxe pentru oameni cu dizabilități, pentru bătrâni. Bolojan nu are pic de empatie. Să lase jandarmii, să nu mai facă scut împotriva noastră că și lor le taie salariile și pensiile,” a transmis un alt protestatar.

Update 17:52: Protestatarii au început să scandeze ”Demisia”.

Update 17:25: Zlat Mihai, Vicepreședinte SNPPC, Sindicatul Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a explicat care este principala solicitare a protestatarilor.

”Principala noastră solicitare este ca, în cadrul acestui proiect de ordonanță privind administrația publică, să nu fie inclusă prevederea potrivit căreia, în termen de 30 de zile, să se modifice pensiile militare.

Nu suntem de acord cu această nouă modificare a pensiilor militare, deoarece acestea au fost deja modificate în urmă cu trei ani. Noi considerăm că acel jalon referitor la pensiile militare a fost închis și că, timp de cinci ani, nu ar trebui să mai existe posibilitatea unor noi modificări.

Ni se pare o anomalie ca, în continuare, să se intervină asupra acestui sistem. În plus, vârsta noastră de pensionare este deja eșalonată până la 65 de ani.

Considerăm că orice altă modificare va determina plecarea din sistem a tuturor colegilor care sunt în prag de pensie și care îndeplinesc condițiile pentru a se pensiona. Să nu uităm că, din punct de vedere operațional, ne confruntăm deja cu dificultăți majore, chiar dacă ministerele nu doresc să recunoască acest lucru.

Suntem aproximativ 60.000 de oameni în sistem, iar lipsa personalului generează ore suplimentare, stres și suprasolicitare.

Guvernanții ar trebui să își pună o întrebare esențială: de ce, acum 20 de ani, existau foarte mulți candidați la școlile de poliție, iar în prezent există doar un candidat pe loc la Academia de Poliție sau la școlile de poliție? Acesta ar trebui să fie un semn de întrebare”, a declarat Vicepreședinte SNPPC.