România vrea cu orice preț finala UEFA Europa League 2028/2029 pe Arena Națională. Ministerul Transporturilor: „Ne asumăm responsabilitatea”

După ce FRF a depus prima parte a dosarului de candidatură pentru organizarea finalei UEFA Europa League din 2028/2029 pe stadionul Arena Națională din București, Ministerul Transportului, prin secretarul de stat Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că a avut loc prima întâlnire de lucru a Comitetului Interministerial în acest sens.

România vrea cu orice preț finala UEFA Europa League 2028/2029 pe Arena Națională

Irinel Ionel Scrioșteanu anunță că Ministerul Transportului își asumă responsabilitatea pentru a asigura toate condițiile necesare pentru găzduirea finalei Europa League din 2028 sau 2029.

„Am participat la prima întâlnire de lucru a Comitetului Interministerial pentru depunerea candidaturii României în vederea găzduirii finalei Ligii Europa din 2028/2029 în București, pe Arena Națională. Prin această candidatură, ne asumăm responsabilitatea asigurării tuturor condițiilor europene atribuite unui eveniment de asemenea anvergură, iar componenta de transport are un rol foarte important atât pentru transportul public al călătorilor, cât și pentru tranzitul vizitatorilor din orașe sau țări europene. Prima formă a scrisorii de garanție va fi analizată la sfârșitul lunii aprilie, iar procesul de semnare a documentelor necesare pentru dosarul de candidatură va avea loc pe 15 mai”, a transmis Scrioșteanu, pe Facebook.

Orașele gazdă vor fi anunțate de UEFA în luna iunie

Ședința a fost organizată de Guvernul României, în parteneriat cu Federația Română de Fotbal.

„În calitate de secretar de stat, am făcut parte și din comitetul de organizare al meciurilor aferente campionatul european de fotbal organizate în România din 2021 și, tot din această calitate, am coordonat realizarea liniei feroviare Gară de Nord București – Aeroport Internațional Otopeni, obiectiv asumat de noi în candidatura pentru organizarea acelor meciuri”, a mai spus el.

În cadrul ședinței Comitetului Interministerial a fost adoptat Regulamentul de Funcționare a Comitetului Interministerial, au fost analizate angajamentele pe care România trebuie să și le ia și a fost stabilit calendarul de implementare accelerat pentru a respecta termenele UEFA.

Anunțul oficial al UEFA privind orașele gazdă pentru edițiile Europa League din 2028 și 2029 este așteptat în luna iunie.

