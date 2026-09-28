Crin Antonescu, atac fără precedent la Siegfried Mureșan: ”O rușine maximă pentru România. Ultima rușine pentru PNL”

Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal, lansează unul dintre cele mai dure atacuri la adresa premierului desemnat Siegfried Mureșan și a actualei conduceri a PNL.

Fostul lider liberal califică desemnarea lui Mureșan drept ”o rușine maximă” și le transmite parlamentarilor PNL că, în opinia sa, nevoia României de a avea un Guvern nu justifică automat un vot pentru Cabinetul propus de acesta. Declarațiile au fost făcute la Realitatea PLUS.

”Pe vremea mea nu a existat o asemenea situație jenantă în PNL. Poate altele, asta nu. Eu am luat act de existența politică a domnului Siegfried Mureșan atunci când a candidat prima dată în partidul Elenei Udrea, nu știu, Traian Băsescu, cine era pe acolo, când a fost parașutat, ca să spun așa, prima dată.

Și, de fapt, ca să vă spun de la început și foarte direct, eu cred că desemnarea acestui domn, acestei creaturi politice, și am să justific termenul, în calitate de potențial prim-ministru al României, e o rușine și pentru România, e o rușine maximă, e ultima rușine pentru Partidul Național Liberal. Pentru că, repet, în două vorbe: cine e omul? Domnul Siegfried Mureșan nu este, în niciun fel, un produs mai bun, mai rău, mediocru, nu știu, al clasei politice, vieții politice, naționalității politice, organizațiilor politice din România”, a spus Crin Antonescu.

”Am spus acest lucru ca să justific termenul de creatură politică”

Crin Antonescu și-a construit criticile pornind de la traseul politic al lui Siegfried Mureșan, pe care l-a numit ”creatură politică”, expresie pe care a încercat apoi să o justifice prin parcursul actualului premier desemnat.

”Este un om în legătură cu care s-a sunat, s-a intervenit din Germania, la un moment dat, la Traian Băsescu. Nu recunoaște Traian Băsescu, ne-a spus-o răposatul consilier Rădulescu și așa mai departe. Și a fost pus pe listă într-o poziție eligibilă, nu știu, mi se pare ca a doua, pentru că PMP-ul, sau unde a candidat dumnealui prima dată, nu avea prea multe locuri atunci, dar unul, chiar în detrimentul altor băsiști cu merite istorice, ca să glumim puțin, i-a fost dat. După aceea, domnul Mureșan, care nu este lipsit de abilități, de slugărnicie, de intrigă, de minciună, de turnătorie, dar acolo, pe la Bruxelles, nu în altă parte, când PMP-ul nu s-a mai vândut și a plecat în istorie, cum se spune, s-a băgat pe sub fustele lui Ludovic Orban. El a apărut în PNL în vremea lui Ludovic Orban.

Ludovic Orban, primind și el niște telefoane de pe la conducerea PPE, imediat s-a conformat și l-a pus pe listă. Îmi aduc aminte că era perioada în care domnul Ludovic Orban, îmi aduc aminte, pe la un congres al PPE-ului, proaspăt președinte al Partidului Liberal din România, se recomanda: «Eu sunt Orban cel bun». Fiind destul de ridicol, pentru că celălalt Orban, Orban cel mare, chiar dacă rău, o fi fost el oaia neagră, dar era o personalitate a PPE-ului, chiar și la vremea respectivă. Și atunci, sigur că Ludovic Orban, alt valet îmbrăcat în costum de președinte de partid și ulterior de prim-ministru, l-a pus pe listă pe domnul Siegfried Mureșan și, mă rog, așa mai departe. Dar nu asta e problema. Eu am spus acest lucru ca să justific termenul de creatură politică”, a mai spus Antonescu.

Crin Antonescu consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan reprezintă o problemă în special pentru PNL, având în vedere conflictele politice din trecut dintre liberali și zona politică asociată fostului președinte Traian Băsescu..

”Doi, pentru USR, sigur că nu e o problemă, ba vine mănușă, că omul ăla a fost, după cum îl și revendică acum fostul președinte, băgat de Traian Băsescu în joc, că a fost, de asemenea, sigur, unul din pupilii doamnei Macovei, împreună cu care a luptat mult pentru menținerea MCV-ului împotriva României. Treaba asta pentru USR e numai bună, dar pentru Partidul Național Liberal, în care mai există încă oameni care au fost hăituiți de binom, de toate mizeriile băsisto-macoviste, de tot ceea ce partidul ăsta, Național Liberal, cu Bolojan membru în el la vremea respectivă, a făcut și s-a bătut împotriva băsismului, macovismului, binomismului, să-l aibă astăzi pe acest Siegfried Mureșan candidat pentru prim-ministru al României e mult. E mai mult decât credeam că poate să ducă chiar și acest Partid Național Liberal de mâna a patra”, a spus Antonescu

Fostul lider PNL a readus în discuție MCV-ul și acțiunile desfășurate în Parlamentul European, pe care le califică drept îndreptate împotriva intereselor României.

”Există o activitate antiromânească a acestui domn Siegfried Mureșan, care a fost expusă în toate aceste zile, de la toată lupta lui împreună cu Macovei și macoviștii și băsiștii din epocă pentru menținerea MCV-ului, menținerea unui mecanism abuziv, de altfel, care a avut consecințe importante, nu doar așa, teoretice, academice, asupra României, împotriva României, până la recentul demers pe care Manfred Weber, împreună cu lidera raliunii din Parlamentul European, sub influența directă și sub turnătoria directă a lui Siegfried Mureșan, l-au făcut”, a mai spus Crin Antonescu.

”Hashtag-ii din România chiar vor ca noi să devenim o țară cu un guvern calificat antiamerican”

Antonescu a atacat și poziționările lui Siegfried Mureșan față de administrația americană condusă de Donald Trump.

”Mie mi se pare că hashtag-ii din România, în frunte cu Bolojan acum, noul lor lider spiritual, chiar vor ca noi să devenim o țară cu un guvern calificat antiamerican. Pentru că postările numeroase ale domnului Siegfried Mureșan împotriva președintelui Trump anume, administrației Trump anume, sunt de o rară violență, sunt mai tari decât cele ale doamnei Țoiu sau ale altor hashtag-iști guvernamentali, doamnei Gheorghiu.

Și, pur și simplu, dacă mai coroborăm asta cu evenimentul, cu făcătura, cu mizeria despre care dumneavoastră ați vorbit în termeni, mi se pare, foarte limpezi, n-am nimic de adăugat, chestia asta cu conspirația americană să schimbe guvernul Bolojan ne arată, pur și simplu, că și domnul Bolojan, și Partidul Național Liberal, de USR nu mai vorbesc, dar, îmi pare rău, și președintele Nicușor Dan, făcând o asemenea desemnare, chiar înseamnă că au de gând ca, până când nu câștigă democrații iarăși în Statele Unite, dacă și când s-o întâmpla asta, noi să nu mai avem acea relație privilegiată pe care ne-o dorim, pentru care tocmim agenții de lobby, pentru care am făcut atâtea și atâtea”, a mai spus fostul lider PNL.

Mesaj pentru liberalii care vor să voteze Cabinetul Mureșan

Crin Antonescu spune că acceptarea lui Siegfried Mureșan drept candidat pentru funcția de premier ar reprezenta punctul cel mai de jos atins de PNL.

”Iată, deci, că din aceste elemente doar mi se pare absolut scandalos că Partidul Național Liberal a ajuns pe ultima treaptă de umilință și de iresponsabilitate antinațională, pot să-i spun. Să pună un băiat de casă, un fost băiat de casă al unor parlamentari germani, în fruntea României din punct de vedere guvernamental, executiv. Și, de asemenea, cred, mai cred, că și din partea președintelui Nicușor Dan, indiferent cu ce scopuri tactice și cu ce jocuri, dacă or fi jocuri, a fost un gest de iresponsabilitate să-l desemneze pe acest domn”, a precizat Crin Antonescu.

”Nu sunt, și cu asta închei, nu sunt de data asta deloc de acord nici cu foștii mei colegi, așa-numiții, sper că pe bună dreptate, conservatori din PNL, care joacă și ei jocuri, sunt și ei abili. Îl votează pe domnul Mureșan pentru că România are nevoie de un guvern. Nu, domnilor, România are nevoie de un guvern, dar nu de orice guvern. România nu poate să aibă nevoie de un guvern cu cineva ca Siegfried Mureșan, din motivele enunțate mai sus, din altele, în frunte. Deci atitudinea cuiva care este, dacă este, conservator, care respectă, dacă respectă, și apără, dacă apără, ce a mai rămas din fibra și istoria Partidului Național Liberal, nu poate fi, sub niciun motiv, un vot pentru a-l învesti pe Siegfried Mureșan în fruntea statului”, a precizat fostul lider PNL.

”Sigur, putem face socoteala că oricum n-are voturi, atunci hai să facem noi pe oamenii corecți de partid, să-l votăm. Dar există voturi care, indiferent că nu au un rezultat imediat, au o semnificație și eu cred că de mult a venit vremea să existe puțină demnitate și puțină rigoare, puțină consecvență în comportamentele politice românești, în toate partidele”, a încheiat Crin Antonescu.