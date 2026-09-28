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UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE

Melania Agiu
UE își lărgește granițele. Comisia Europeană pregătește „foi de parcurs speciale“ pentru aderarea mai rapidă a Republicii Moldova și Ucrainei la UE
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Bruxelles-ul pregătește „foi de parcurs“ individualizate pentru Republica Moldova, Ucraina, Muntenegru și Albania, pentru a accelera procesul de aderare al acestor „candidați promițători“ la Uniunea Europeană.

„UE elaborează propuneri care ar oferi celor patru țări aflate cel mai aproape de aderarea la bloc o traiectorie clară, pas cu pas, către aderare“, relatează Politico.

Sunt luate în considerare «foi de parcurs» specifice pentru Muntenegru, Ucraina, Moldova și Albania, au declarat pentru POLITICO doi oficiali de rang înalt din cadrul Comisiei Europene care lucrează la proiectele de propuneri, ca parte a eforturilor de a accelera acest proces care durează de decenii.

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Cele patru țări sunt considerate favorite pentru aderarea la UE, dar se confruntă în continuare cu progrese lente și termene neclare în ceea ce privește momentul în care ar putea fi admise oficial.

Deși Bruxellesul a susținut de mult timp cererile lor de aderare, foile de parcurs reprezintă prima ocazie în care li se vor oferi garanții că, dacă vor continua cu reformele esențiale, vor fi admise — și li se vor oferi termene orientative pentru finalizarea negocierilor, explică jurnaliștii de la Politico.

Foile de parcurs vor clarifica exact ce se așteaptă de la fiecare țară candidată, a afirmat unul dintre oficiali, și vor stabili, de asemenea, obligații pentru statele membre actuale, care trebuie să-și dea acordul pentru ca procesul să poată continua.

Planurile stabilesc, de asemenea, termene orientative pentru finalizarea oficială a grupurilor de reforme, cunoscute sub denumirea de „clustere” de negociere — etape importante pe calea către aderare.

Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a promis sprijin specific pentru țările candidate „care au înregistrat cele mai mari progrese” în cadrul discursului său privind Starea Uniunii, susținut la începutul lunii septembrie.

Cu toate acestea, oficialii au confirmat că altor țări candidate aflate într-o etapă mai timpurie a procesului, precum Kosovo, Macedonia de Nord și Bosnia și Herțegovina, nu li se vor oferi planuri de acțiune în această etapă. Nici Georgiei, Turciei sau Serbiei, ale căror cereri de aderare au fost blocate din cauza îngrijorărilor legate de regresul democratic și judiciar.

Un purtător de cuvânt al Comisiei a confirmat că noile foi de parcurs „vor oferi o cale către încheierea negocierilor de aderare. Acestea vor stabili o listă clară de priorități: termene și obiective concrete menite să ajute țările candidate cele mai avansate să finalizeze reformele necesare”.

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