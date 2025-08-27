Românii care au cumpărat titluri de stat și care au depus banii în depozite bancare își văd calculele date peste cap. Dobânzi mai mici decât inflația

Românii care au cumpărat titluri de stat, dar și cei care au depus banii în depozite bancare își văd toate calculele date peste cap. Câștigul pe care mizau riscă să nu mai apară, în contextul în care dobânzile pe care le primesc sunt deja mai mici decât inflația. Economiștii Băncii Naționale avertizează că vârful infrației va fi atins luna viitoare.

De exemplu, românii care au cumpărat anul trecut în perioada iulie-august titluri de stat prin programul Tezaur beneficiază de o dobândă anuală de 6%. Asta în condițiile în care inflația a continuat să crească și a ajuns în iulie, anul acesta, la 7,8%, potrivit statisticilor oficiale. Și cei care au cumpărat vara trecută titluri de stat prin programul Fideli au parte de dobânzi mai mici decât inflația actuală. În aceeași situație au ajuns și persoanele care au depus bani în depozite bancare, în urmă cu un an. La acel moment, băncile ofereau pentru depozitele la termen, în lei, constituite pentru un an, dobânzi cuprinse între 4,2% și 7%, conform datelor din piață. Inflația a început să crească într-un ritm mai alert, după ce Guvernul a majorat mai multe taxe și impozite, de la 1 iulie.

Economiștii băncii Naționale estimează că va atinge un vârf de 9,7 în septembrie, după care să înceapă să scadă. Analiștii financiari recomandă celor care vor să obțină un câștig mai sigur să își diversifice portofoliul de investiții. România a fost țara din Uniunea Europeană care a înregistrat cea mai mare inflație în iulie, potrivit Oficiului European de Statistică Eurostat. Pentru moment, oficialii Băncii Naționale au decis sădobânda de referință, pe motiv că i-ar afecta pe cei care vor să ia credite și ar înfrâna și mai mult creșterea economică a țării.

