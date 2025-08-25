Prima pagină » Actualitate » Românii care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe

Românii care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe

25 aug. 2025, 18:59, Actualitate
Românii care construiesc fără autorizație în propria curte riscă AMENZI uriașe. Pot fi garaje, șoproane, grajduri, toalete sau alte anexe
FOTO - Caracter ilustrativ

Românii care stau la curte și construiesc în gospodărie garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe în curtea fără autorizație de construcție riscă amenzi uriașe.

Conform unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, privind reforma administrației publice locale, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, dar pot ajunge și la 20.000 de euro, potrivit Digi 24.

Până acum, astfel de construcții erau considerate abateri minore și erau sancționate cu sume mai mult simbolice, dar acum Guvernul vrea acum să înăsprească regulile.

Noile amenzi vor fi aplicate de autoritățile locale, în funcție de gravitatea situației, fie că este vorba de anexe mici, fie de clădiri de mari dimensiuni ridicate fără avize.

Așadar, oricine construiește o magazie, o toaletă sau un garaj fără a obține de la primărie avizele, va primi o amendă, în funcție de gravitatea faptei.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) din anul 2023, doar aproximativ 67,3% dintre gospodăriile rurale sunt dotate cu grup sanitar în interiorul locuinţei. Deci, aproape o treime din casele de la țară au încă toaleta în fundul curții.

De exemplu, recent, o tânără a primit amendă de 10.000 de lei după ce a construit un solar în propria curte din Mureș, fără a avea autorizație.
Ce prevede proiectul de lege

Care sunt amenzile propuse:

  • Construcții fără autorizație (garaje, garduri, șoproane, grajduri, anexe, chiar și case sau blocuri): amenzi de la 1.000 la 100.000 de lei;
  • Construcții cu autorizație, dar care nu respectă proiectul aprobat: amenzi între 5.000 și 20.000 de lei;
  • Refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control: amendă fixă de 10.000 de lei.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru primării, prin care autoritățile locale vor avea mai multă putere în gestionarea construcțiilor neautorizate.

Mediafax
Ministerul Muncii, anunț despre modul în care românii pot încasa banii din pensiile private
Digi24
Ce s-a întâmplat cu un avion plin cu ruși, care a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone
Cancan.ro
Adrian Brîncoveanu, tunuri de milioane înainte de separarea de Andreea Marin. Adio cu premeditare?!
Prosport.ro
FOTO. Femeia care ia bani pentru pozele cu ea și pentru a ieși la întâlniri cu bărbați
Adevarul
Cum au vrut rușii să ofere Transilvania, în secret, Ungariei. Refuzul primit de liderul sovietic Leonid Brejnev
Mediafax
Sezon dezastruos pe litoral. Scăderi pe toate liniile. Decizia luată de hotelieri
Click
Țara pe care trebuie s-o eviți. Unde să nu mergi în vacanță: „Am stat o noapte și apoi am plecat”
Wowbiz
Primele cuvinte ale tânărului care a agonizat 10 ore în râpa din munții Făgăraș lângă cei 4 prieteni morţi! Declarații sfâșietoare
Antena 3
O tânără de 22 de ani a murit imediat după ce a făcut un CT de rutină
Digi24
Reacția lui Donald Trump după ce Vladimir Putin a bombardat o fabrică americană din Ucraina
Cancan.ro
Ce le-a spus Costin Bulgaru, tânărul de 21 de ani care a agonizat 10 ore în râpa din Făgăraș, salvatorilor. La căutări a participat și tatăl lui
Ce se întâmplă doctore
O recunoști pe celebra actriță? I-a cucerit pe toți cu frumusețea ei, în tinerețe. Astăzi, e total schimbată!
observatornews.ro
Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"
StirileKanalD
Rusia exclude o întâlnire directă cu Volodimir Zelenski. Răsturnare de situație în privința opririi războiului din Ucraina
KanalD
Un cunoscut fotbalist a murit, la doar 26 de ani, într-un teribil accident rutier
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Camera auto care îți poate salva permisul, lansată acum la preț surprinzător
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat înainte de BIG BANG?
Capital.ro
Omul de care se teme Vladimir Putin. Este singurul din lume. Doar el poate opri războiul
Evz.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Schimbarea vine mai devreme
A1
Cum arată camera de cămin a Violetei Bănică din SUA. La ce facultate de prestigiu a intrat fiica Andreei Marin
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
David Pușcaș, ajuns la capătul puterilor! Tânărul cere ajutor în mediul online pentru plata întreținerii, după ce contul de TikTok este pe cale să îi fie închis: "Nici nu-mi pasă dacă n-am ce să mănânc!"
RadioImpuls
Adevărul iese la iveală! Lucia spune fără ocolișuri de a ales să se îndepărteze de Danciu: „Aș fi avut anumite așteptări”. Reacția concurentului din ”Casa Iubirii”: „Ai avut un dubiu constant”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă îngrozită: -Vai, a venit soțul, fugi, ascunde-te repede!
Descopera.ro
Cum influențează alimentația somnul: Între mituri și realitate
TEHNOLOGIE Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
20:18
Startup-ul xAI al lui Elon Musk a dat în judecată Apple și OpenAI: „Au ACAPARAT piețele pentru a-și menține monopolul”
VIDEO Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron
20:17
Tensiuni între SUA și Franța /Washingtonul susține deplin afirmațiile ambasadorului, convocat după ce l-a CRITICAT pe Macron
EDUCAȚIE Marius Nistor: „Vorbim de boicotarea începutului de an școlar, nu și de grevă generală”
19:57
Marius Nistor: „Vorbim de boicotarea începutului de an școlar, nu și de grevă generală”
EXTERNE Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
19:27
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Ucrainei pentru serviciile Starlink. Președintele Nawrocki a blocat prin VETO prelungirea contractului
ECONOMIE Cartel Alfa intervine și îi cere lui Bolojan să excludă Loteria Română din Pachetul 2
19:13
Cartel Alfa intervine și îi cere lui Bolojan să excludă Loteria Română din Pachetul 2
EXTERNE Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon
19:07
Macron l-a invitat pe cancelarul german la discuții la reședința de vară, înaintea unui consiliu franco-german de MINIȘTRI la Toulon