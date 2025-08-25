Românii care stau la curte și construiesc în gospodărie garaje, șoproane, grajduri sau alte anexe în curtea fără autorizație de construcție riscă amenzi uriașe.

Conform unui proiect de lege aflat în dezbatere publică, privind reforma administrației publice locale, amenzile sunt cuprinse între 1.000 și 100.000 de lei, dar pot ajunge și la 20.000 de euro, potrivit Digi 24.

Până acum, astfel de construcții erau considerate abateri minore și erau sancționate cu sume mai mult simbolice, dar acum Guvernul vrea acum să înăsprească regulile.

Noile amenzi vor fi aplicate de autoritățile locale, în funcție de gravitatea situației, fie că este vorba de anexe mici, fie de clădiri de mari dimensiuni ridicate fără avize.

Așadar, oricine construiește o magazie, o toaletă sau un garaj fără a obține de la primărie avizele, va primi o amendă, în funcție de gravitatea faptei.

Conform datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) din anul 2023, doar aproximativ 67,3% dintre gospodăriile rurale sunt dotate cu grup sanitar în interiorul locuinţei. Deci, aproape o treime din casele de la țară au încă toaleta în fundul curții.

De exemplu, recent, o tânără a primit amendă de 10.000 de lei după ce a construit un solar în propria curte din Mureș, fără a avea autorizație.

Ce prevede proiectul de lege

Care sunt amenzile propuse:

Construcții fără autorizație (garaje, garduri, șoproane, grajduri, anexe, chiar și case sau blocuri): amenzi de la 1.000 la 100.000 de lei;

Construcții cu autorizație, dar care nu respectă proiectul aprobat: amenzi între 5.000 și 20.000 de lei;

Refuzul proprietarului de a permite accesul organelor de control: amendă fixă de 10.000 de lei.

Măsura face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme pentru primării, prin care autoritățile locale vor avea mai multă putere în gestionarea construcțiilor neautorizate.