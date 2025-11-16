Prima pagină » Actualitate » Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar”

16 nov. 2025, 20:33, Actualitate
Românii din Belgia sunt revoltați de scrisorile de recrutare în armată pe care copiii lor adolescenți le primesc: „Nu merg nici voluntar”

Guvernul belgian a trimis o scrisoare tuturor adolescenților de 17 ani, în care vorbește despre un serviciu militar al armatei. Documentul a stârnit o neliniște și indignare în rândul comunității de români din această țară, mișcarea fiind criticată pe rețelele sociale.

Campania a fost inițiată vineri de Guvernul din Belgia, au fost trimise aproximativ 149.000 de scrisori către tinerii care urmează să împlinească vârsta de 18 ani.

Românii din Belgia au primit scrisori de recrutare în armată pentru copiii lor

Ministrul Apărării din Belgia, Theo Francken, spune că această campanie de informare face parte dintr-un amplu proces de recrutare, iar armata belgiană vrea să integreze echipamente noi și să își extindă personalul.

Potrivit acestuia, inițiativa urmărește să recruteze aproximativ 500 de tineri pentru un program de pregătire, acesta va începe în septembrie 2026, în diverse locații din întreaga țară. În total, au fost trimise 90.800 de scrisori în limba neerlandeză, 56.900 în limba franceză și 925 în limba germană.

Inițiativa nu a fost primită prea bine de românii aflați în Belgia, mulți au criticat riscul de normalizare a înrolării în armată. Teama părinților este că programul se va  transforma dintr-unul voluntar într-unul obligatoriu.

Românii stabiliți acolo se tem pentru copiii lor

„Prima dată se face apel la voluntariat, după te cheamă și în ultimă instanță vin cu arcanu! Eu nu merg nici voluntar, dar nici cu arcanu! Totuși, de ținut minte, ca notă informativă”, a scris o persoană pe pagina de Facebook Informații Utile – Belgia.

„Nu-i lăsați pe fiii voștri să meargă la război ca să termine ce au început politicienii”, a adăugat altcineva.

Alți internauți au susținut că inițiativa nu este una rea, ci ar putea chiar să fie o oportunitate pentru tinerii care vor să câștige bani.

„Eu aș spune o bună oportunitate, oricum în cazul unui eventual așa-zis război vom fi căutați cu toții, nu vă faceți filme că fugiți în ultimele momente prin Africa, Brazilia sau ce știu eu unde”, a spus un internaut.

Altul a adăugat: „Ar trebui să cunoașteți că are avantaje și dezavantaje. Poți câștiga bani frumoși, ca peste tot ai posibilitate să crești. Însă când războiul bate la ușă nu cred că vrei să fii în linia întâi. A primit si fiica mea în vârstă de 17 ani acest plic. Însă refuzăm vehement ideea lor.”

