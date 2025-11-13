Prima pagină » Știri externe » Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare

Bianca Dogaru
13 nov. 2025, 13:14, Știri externe
Germania face un pas major în politica de apărare. Coaliția de guvernare SPD-CDU/CSU a decis să reintroducă un sistem de recrutare obligatorie, după mai bine de un deceniu de pauză.

Noua regulă vizează toți tinerii care împlinesc 18 ani și vine pe fondul tensiunilor crescute din Europa și al efortului Germaniei de a-și întări armata.

Ce prevede noul sistem de recrutare

Potrivit deciziei adoptate, toți bărbații de 18 ani vor trece printr-o comisie medicală obligatorie. Dacă numărul voluntarilor este prea mic pentru necesarul armatei, statul va recurge la tragere la sorți pentru a stabili cine este recrutat. Femeile nu vor fi obligate să facă serviciul militar, dar vor primi un chestionar oficial pentru a evalua disponibilitatea lor de a se înrola voluntar.

Germania își propune să ajungă la 260.000 de militari activi și 200.000 de rezerviști. Serviciul militar va dura 6 luni, dintre care jumătate va fi pregătire de bază.
Cei care aleg să se înroleze voluntar vor primi aproximativ 2.600 euro/lună și posibilitatea de a semna un contract pe un an, care le oferă statutul de „soldat cu contract pe termen scurt”.

