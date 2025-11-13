Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare

14:14
Germania face un pas major în politica de apărare. Coaliția de guvernare SPD-CDU/CSU a decis să reintroducă un sistem de recrutare obligatorie, după mai bine de un deceniu de pauză.
Noua regulă vizează toți tinerii care împlinesc 18 ani și vine pe fondul tensiunilor crescute din Europa și al efortului Germaniei de a-și întări armata.
Potrivit deciziei adoptate, toți bărbații de 18 ani vor trece printr-o comisie medicală obligatorie. Dacă numărul voluntarilor este prea mic pentru necesarul armatei, statul va recurge la tragere la sorți pentru a stabili cine este recrutat. Femeile nu vor fi obligate să facă serviciul militar, dar vor primi un chestionar oficial pentru a evalua disponibilitatea lor de a se înrola voluntar.
Surse foto: Profimedia