Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită de minute.

„Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără limită de minute. (…) A intrat în vigoare Actul privind Infrastructura Gigabit care prevede eliminarea treptată, până în 2029, a costurilor suplimentare pentru apelurile telefonice efectuate dintr-un stat UE către altul. Astfel, românii din străinătate vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local”, a scris aceasta.

Ea a mai precizat că eurodeputatul român Alin Mituța a avut rolul de raportor în acest proces.