Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS

Cel mai recent raport INS arată o realitate cruntă: românii ajung să plătească mai mult pe taxe și impozite decât pe mâncare. Altfel, veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană.

În același timp, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8.042 lei pe o gospodărie, 3.237 lei pe o persoană și au reprezentat 84,6% din veniturile totale.

Cheltuielile cresc mai repede decât veniturile

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană, cu 16,8%. Dar, în același timp, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut și ele cu 16,2%, iar cele pe o persoană s-au majorat cu 17,3%.

Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie, cât și veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie.

Veniturile în natură sunt formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Conform INS, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Pe ce se duc banii românilor

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3.051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față de trimestrul I 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1% față de trimestrul I 2025.

În trimestrul II 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost:

consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii), de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%) și

transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, de 2.734 lei pe o gospodărie (34%).

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.592 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,3%).

Acestea sunt urmate, ca mărime, de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 657 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,7%, de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 391 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cele pentru transport în valoare de 337 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,1% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

