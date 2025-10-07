Prima pagină » Actualitate » Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS

Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS

07 oct. 2025, 14:18, Actualitate
Românii plătesc mai mult pe TAXE și impozite decât pe mâncare/Date-șoc din ultimul raport al INS
Românii plătesc mai mult pe taxe și impozite decât pe mâncare / foto cu caracter ilustrativ, sursa: Envato

Cel mai recent raport INS arată o realitate cruntă: românii ajung să plătească mai mult pe taxe și impozite decât pe mâncare. Altfel, veniturile totale medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, în termeni nominali, de 9.502 lei pe o gospodărie, reprezentând 3.824 lei pe o persoană.

În același timp, cheltuielile totale medii lunare ale populației au fost de 8.042 lei pe o gospodărie, 3.237 lei pe o persoană și au reprezentat 84,6% din veniturile totale.

Cheltuielile cresc mai repede decât veniturile

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică, comparativ cu trimestrul II al anului precedent, veniturile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut cu 15,7%, iar cele pe o persoană, cu 16,8%. Dar, în același timp, cheltuielile totale medii lunare pe o gospodărie au crescut și ele cu 16,2%, iar cele pe o persoană s-au majorat cu 17,3%.

Potrivit INS, veniturile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 8.928 lei lunar pe o gospodărie (3.593 lei pe o persoană), în creștere cu 4,1% față de trimestrul I 2025.

Salariile brute și alte drepturi salariale au fost de 6.564 lei lunar pe o gospodărie și au format cea mai importantă sursă din veniturile totale (69,1% din veniturile totale ale gospodăriilor). La formarea veniturilor totale ale gospodăriilor, o contribuție însemnată au avut-o atât veniturile din prestații sociale de 1.844 lei lunar pe o gospodărie, cât și veniturile în natură de 574 lei lunar pe o gospodărie.

Veniturile în natură sunt formate din valoarea veniturilor în natură obținute de salariați și beneficiari de prestații sociale și din valoarea în lei a produselor agroalimentare și nealimentare consumate din resurse proprii.

Conform INS, ponderea veniturilor în natură a fost de 10,1% în mediul rural, de 3 ori mai mare față de cea din mediul urban.

Pe ce se duc banii românilor

Cheltuielile bănești medii lunare au fost, în trimestrul II 2025, de 7.580 lei pe o gospodărie (3.051 lei pe o persoană), mai mari cu 5,3% față de trimestrul I 2025.

Contravaloarea consumului de produse agroalimentare și nealimentare din resurse proprii a fost, în medie, de 463 lei lunar pe o gospodărie (186 lei pe o persoană), în scădere cu 1% față de trimestrul I 2025.

În trimestrul II 2025, principalele destinații ale cheltuielilor efectuate de gospodării au fost:

consumul (cheltuielile bănești de consum și contravaloarea consumului uman din resurse proprii), de 4.779 lei lunar pe o gospodărie (59,4%) și

transferurile către administrația publică și privată și către bugetele asigurărilor sociale sub forma impozitelor, contribuțiilor, cotizațiilor, taxelor, de 2.734 lei pe o gospodărie (34%).

Conform clasificării standard pe destinații a cheltuielilor de consum (COICOP), produsele agroalimentare și băuturile nealcoolice în valoare de 1.592 lei pe o gospodărie au deținut o pondere însemnată în cheltuielile totale de consum medii lunare ale gospodăriilor (33,3%).

Acestea sunt urmate, ca mărime, de cheltuielile lunare destinate pentru locuință, apă, electricitate, gaze și alți combustibili în valoare de 657 lei pe o gospodărie, cu o pondere în cheltuielile totale de consum medii lunare de 13,7%, de cele pentru îmbrăcăminte și încălțăminte în valoare de 391 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 8,2% în cheltuielile totale de consum medii lunare și de cele pentru transport în valoare de 337 lei pe o gospodărie, cu o pondere de 7,1% în cheltuielile totale de consum medii lunare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

ATENȚIE! VIDEO CARE VĂ POATE AFECTA EMOȚIONAL! În ziua în care INFLAȚIA atinge un nou RECORD, după toate creșterile de taxe, impozite, reduceri de pensii, salarii, burse, e bine să ne aducem aminte ce promitea Nicușor Dan în campanie

Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral

Citește și

ACTUALITATE Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
14:11
Lia Olguța Vasilescu, atac la ANAF: „E o nebunie, vrem să ajungem pe Lună şi noi facem print-screen la ecran”
ACTUALITATE Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
13:58
Cu cât s-a vândut un tractor românesc U650, fabricat în 2005, la o licitație în Neamț. A fost „bătaie” pe utilajul folosit de primărie la deszăpezire
ACTUALITATE Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
13:40
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „Dacă renunți la țigări și la ieșit în oraș, economisești 1400 de lei lunar”
ACTUALITATE Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
13:37
Amenințare cu bomba la Arad. A fost solicitată intervenția SRI
ACTUALITATE Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
13:36
Cât curent consumă un CALORIFER electric dacă îl lași în priză toată ziua. Factura lunară te-ar putea surprinde
ACTUALITATE Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorul Germaniei în România: „Vrem investiții germane în industria de apărare și SPRIJIN pentru aderarea la OECD”
13:28
Sorin Grindeanu, discuții cu ambasadorul Germaniei în România: „Vrem investiții germane în industria de apărare și SPRIJIN pentru aderarea la OECD”
Mediafax
S-a emis Cod Roșu pentru București și încă 5 județe. „Ciclonul” lovește Capitala la noapte și mâine
Digi24
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe. Cum va fi vremea în restul țării HARTĂ
Cancan.ro
COD ROȘU | 26 de ore de urgie atmosferică în România! Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor ANM
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
De la bișniță la business. Șocul comerțului liber după ’90: „Românii nu înțelegeau libertatea prețurilor”
Mediafax
Se întoarce iarna adevărată. Iarna 2025/2026 ar putea fi cea mai rece din ultimii ani, experții avertizează asupra unei reveniri a frigului în Europa
Click
Alimentul care nu trebuie să lipsească din farfuriile românilor. Dr. Virgiliu Stroescu îl recomandă în fiecare zi: „Ne curăță și ne vindecă tot organismul”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Descoperire arheologică istorică în România, la Mănăstirea Neamț: Legenda spune că tunelul găsit acum e din vremea lui Ștefan cel Mare
Digi24
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul
Cancan.ro
BREAKING | Analizele de laborator în cazul celor 7 copii care au murit la spitalul 'Sfânta Maria' din Iași sunt devastatoare
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Un bărbat cu studii în Finanţe a renunţat la viaţa privilegiată şi trăieşte pe stradă cu 14$ pe lună
StirileKanalD
„Un gest criminal!” Mama Andreei Cuciuc face acuzații grave. E convinsă că moartea fetei nu a fost întâmplătoare: „O clipă de neatenție și viața ei s-a sfârșit”
KanalD
Anunț de ultimă oră! Se închid școlile în urma codului roșu de ploi torențiale. Care sunt județele afectate
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mai are Poliția voie să-ți ridice mașina dacă e parcată jumătate pe trotuar? Reguli mai puțin știute din Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Universul rămâne FĂRĂ forță? Ce se întâmplă cu spațiul cosmic
Capital.ro
Adevărul despre Călin Georgescu. Legătura cu Ion Iliescu: Cultura lor politică e cea a securiștilor național-comuniști
Evz.ro
Exclusiv. Bromania, detalii despre noul său film. Fanii vor fi surprinși
A1
Sacrificiul pe care l-a făcut Alina Puşcău pentru a putea participa la Asia Express. Ce a dezvăluit abia acum
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Cauza morții lui Felix Baumgartner a fost stabilită! Ce s-a întâmplat, de fapt, cu iubitul Mihaelei Rădulescu în urmă cu trei luni?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă și amanta, în pat, pregătiți să treacă la treaba: – Iubito, sunt cuprins de remușcări!
Descopera.ro
Mașini electrice vs hibride: Care sunt diferențele reale și cum influențează decizia de cumpărare? (P)