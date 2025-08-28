Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare a fost publicat în transparență de către Ministerul Finanțelor, iar vineri Guvernul ar urma să adopte aceste decizii în ședință extraordinară, după ce va avea loc o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele. Luni, Executivul este gata să-și asume răspunderea în Parlament. Românii vor fi impozitați pentru case și mașini, după un mecanism nou, iar capitalul social al firmelor va fi modificat. Vor fi de asemenea concedieri și reduceri de salarii în sectorul bugetar.

Noile impozite pe autoturisme, prevăzute în pachetul 2, expunerea de motive.

a) Formula de calcul se aplică doar primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

3) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv;

4) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv;

5) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv;

6) Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

7) Autobuze, autocare, microbuze;

8) Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

b) Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică mai sus menționantă se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (așa cum este la momentul prezent calculat impozitul, în lei/200 cm3) și norma de poluare (sunt identificate 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km).

c) Metoda de calcul a valorii unitare are la bază modelul Bulgariei, model în cadrul căruia sunt utilizate 3 criterii: puterea autovehicului, vechimea și norma de poluare. Totodată, s-a ținut cont de faptul că valoarea venitului brut per-capita în Bulgaria era, în anul 2022 (data realizării de către BM a studiului ce stă la baza propunerii formulate), cu aprox. 20% mai mică decât valoarea venitului brut per-capita în România.

d) Pentru fiecare dintre cele două criterii (capacitate cilindrică și norma de poluare) se utilizează coeficienți de ajustare cu valori cuprinse între 1,3 și 0,95, coeficienți care se aplică valorilor unitare stabilite pentru fiecare categorie de vehicul în parte.

Impozitele pe locuințe

În expunerea de motive se precizează următoarele:

1. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea de la plata impozitelor și taxelor locale pe bază de analize cost-beneficiu, pentru o perioadă determinată de timp, de cel mult 2 ani fiscali, în funcție de anumite criterii predefinite, iar în cadrul acestei perioade sunt efectuate evaluări intermediare din perspectiva atingerii scopului urmărit la momentul la care a fost luată hotărârea de acordare și în funcție de constatări se decide, după caz, menținerea pentru restul perioadei rămase sau stoparea acordării pe viitor.

2. În ceea ce privește cuantumul total al scutirilor și/sau reducerilor ce se acordă prin respectivele hotărâri acesta nu poate depăși 5% din totalul veniturilor din impozitele și taxele locale încasate până în ziua anterioară adoptării hotărârii din anul fiscal precedent celui în care se acordă scutirea.

Contribuții sociale obligatorii

În situaţia în care baza anuală de calcul, cumulată din una sau mai multe surse de venit, este mai mică sau egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară, persoanele fizice care în cursul anului fiscal obţin exclusiv venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care calcularea, reţinerea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost efectuată de plătitorii de venituri, nu au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă, plătitorii veniturilor calculează şi reţin contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul egale cu venitul brut, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute.

Impozitul pe venit, dacă au realizat în cursul anului fiscal venituri din activități independente pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută la sursă de către plătitorii de venituri este mai mare decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară.

DOCUMENTUL poate fi consultat aici.