Prima pagină » Știri » Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral

Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral

28 aug. 2025, 20:32, Știri
Pachetul 2 de măsuri fiscale, pus în dezbatere publică. Românii vor plăti taxe și impozite URIAȘE/ DOCUMENTUL integral

Pachetul 2 de măsuri fiscal-bugetare a fost publicat în transparență de către Ministerul Finanțelor, iar vineri Guvernul ar urma să adopte aceste decizii în ședință extraordinară, după ce va avea loc o nouă rundă de consultări cu sindicatele și patronatele. Luni, Executivul este gata să-și asume răspunderea în Parlament. Românii vor fi impozitați pentru case și mașini, după un mecanism nou, iar capitalul social al firmelor va fi modificat. Vor fi de asemenea concedieri și reduceri de salarii în sectorul bugetar. 

Noile impozite pe autoturisme, prevăzute în pachetul 2, expunerea de motive. 

a) Formula de calcul se aplică doar primelor opt categorii de mijloace de transport cu tracțiune mecanică:

1) Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cm3, inclusiv;

2) Motociclete, tricicluri şi cvadricicluri cu capacitatea cilindrică de peste 1.600 cm3;

3) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601 cm3 şi 2.000 cm3 inclusiv;

4) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001 cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv;

5) Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601 cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv;

6) Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3;

7) Autobuze, autocare, microbuze;

8) Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv.

b) Pentru fiecare categorie de mijloc de transport cu tracțiune mecanică mai sus menționantă se diferențiază un impozit în funcție de două criterii: capacitate cilindrică (așa cum este la momentul prezent calculat impozitul, în lei/200 cm3) și norma de poluare (sunt identificate 8 norme de poluare de la cea mai poluantă, non-euro, la cea mai nepoluantă: E0/Non-euro, E1, E2, E3, E4, E5, E6, Hibride cu nivel de emisii mai mare de 50g CO2/km).

c) Metoda de calcul a valorii unitare are la bază modelul Bulgariei, model în cadrul căruia sunt utilizate 3 criterii: puterea autovehicului, vechimea și norma de poluare. Totodată, s-a ținut cont de faptul că valoarea venitului brut per-capita în Bulgaria era, în anul 2022 (data realizării de către BM a studiului ce stă la baza propunerii formulate), cu aprox. 20% mai mică decât valoarea venitului brut per-capita în România.

d) Pentru fiecare dintre cele două criterii (capacitate cilindrică și norma de poluare) se utilizează coeficienți de ajustare cu valori cuprinse între 1,3 și 0,95, coeficienți care se aplică valorilor unitare stabilite pentru fiecare categorie de vehicul în parte.

Impozitele pe locuințe

În expunerea de motive se precizează următoarele:

1. Consiliile locale/Consiliul General al Municipiului București pot hotărî să acorde scutirea sau reducerea de la plata impozitelor și taxelor locale pe bază de analize cost-beneficiu, pentru o perioadă determinată de timp, de cel mult 2 ani fiscali, în funcție de anumite criterii predefinite, iar în cadrul acestei perioade sunt efectuate evaluări intermediare din perspectiva atingerii scopului urmărit la momentul la care a fost luată hotărârea de acordare și în funcție de constatări se decide, după caz, menținerea pentru restul perioadei rămase sau stoparea acordării pe viitor.

2. În ceea ce privește cuantumul total al scutirilor și/sau reducerilor ce se acordă prin respectivele hotărâri acesta nu poate depăși 5% din totalul veniturilor din impozitele și taxele locale încasate până în ziua anterioară adoptării hotărârii din anul fiscal precedent celui în care se acordă scutirea.

Contribuții sociale obligatorii

În situaţia în care baza anuală de calcul, cumulată din una sau mai multe surse de venit, este mai mică sau egală cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară, persoanele fizice care în cursul anului fiscal obţin exclusiv venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care calcularea, reţinerea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost efectuată de plătitorii de venituri, nu au obligaţia depunerii Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.

În cazul veniturilor realizate în baza contractelor de activitate sportivă, plătitorii veniturilor calculează şi reţin contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către beneficiarul venitului, la momentul plăţii venitului, prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei de calcul egale cu venitul brut, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute.

Impozitul pe venit, dacă au realizat în cursul anului fiscal venituri din activități independente pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate reţinută la sursă de către plătitorii de venituri este mai mare decât cea corespunzătoare unei baze de calcul egale cu nivelul de 60 de salarii minime brute pe ţară.

DOCUMENTUL poate fi consultat aici.

Citește și

POLITICĂ Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE
21:59
Mihai Tudose spune că trebuie să existe o negociere SECRETĂ pentru desemnarea șefilor SRI și SIE
ACTUALITATE Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba
20:45
Varianta primarului interimar al Capitalei de a elibera traficul la orele de vârf. Bujduveanu: Nu ne costă nimic să ne facem treaba
ECONOMIE După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
19:59
După ce premierul Bolojan merge cu pachetul 2 în Parlament, o echipă FMI va ajunge la București
FINANCIAR Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
19:41
Dezastrul financiar, anunțat de Bolojan, CONTRAZIS de cifre oficiale. Cum arată datele prezentate de Ministerul Finanțelor
ENERGIE Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
19:10
Ministrul Energiei anunță că va prezenta în CSAT un document strategic/ Ivan: Statul să fie activ, nu să se plângă de vremea de afară
ENERGIE Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari
18:58
Ministrul Energiei anunță că GAZELE nu se scumpesc în această iarnă. De ce sunt FACTURILE la energie atât de mari
Mediafax
Ai datorii la stat? În ce situație te poți trezi dacă nu-ți achiți amenzile la timp
Digi24
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Andi Moisescu, primele declaraţii, după ce CANCAN.RO a aflat că a divorţat de Olivia Steer. Juratul de la ProTV, cu zâmbetul pe faţă!
Prosport.ro
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
Adevarul
ANAF, invitatul surpriză la nunți și botezuri: „Se va scumpi masa la restaurant”. Ar fi vizat și darul de nuntă
Mediafax
Procurorii din întreaga țară își suspendă activitatea. Vor soluționa doar cauzele urgente
Click
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
Wowbiz
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
Antena 3
Român arestat în SUA după ce poliția a văzut la mâna fiului lui de 10 ani un Rolex de 40.000 $. Ce s-a aflat despre Marcu Rostaș
Digi24
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Cancan.ro
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Ce se întâmplă doctore
Actrița celebră e acum nerecunoscut după ce a slăbit 36 kg! Imagini WOW cu blondina. Nu a renunțat la burgeri și cartofi prăjiți
observatornews.ro
Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"
StirileKanalD
„S-a pus în mijlocul căii ferate și făcea cruce” Denisa a murit lovită de tren, în timp ce vorbea cu iubitul la telefon! Declarațiile șocante ale martorilor despre fata de 15 ani
KanalD
Primele declarații ale polițistului care l-a prins pe agresorul livratorului nepalez: „Mi-a mulțumit. Era foarte speriat”
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Impozitul auto și rovinieta se dublează! Ce măsuri pregătește Guvernul pentru 2025 și 2026
Descopera.ro
Astronomii au descoperit cea mai STRĂLUCITOARE EXPLOZIE radio rapidă
Capital.ro
Marele actor a murit! Lumea l-a iubit enorm. Îi făcea pe toți să râdă. Adio, maestre!
Evz.ro
Singura factură de utilități care nu o să sufere majorări
A1
Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”
Stirile Kanal D
A fost prins în Germania. Emil Gânj a dat peste cap planurile polițiștilor
Kfetele
Motivul pentru care David Pușcaș nu are o locuință până la 29 de ani. Ce spune tânărul despre situația financiară: “O să mă execute oricum.”
RadioImpuls
HOROSCOP 29 august 2025. Cheltuieli neașteptate pentru o zodie! Aceasta ar putea fi nevoită să ceară ajutorul apropiaților pentru a ieși din impas
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă ajunge la doctor: - Cum te protejezi când faci amor?
Descopera.ro
(P) Servicii indispensabile în secolul vitezei, care ne-au revoluționat stilul de viață
VIDEO Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
22:09
Merz nu crede că Putin se va întâlni curând cu Zelenski /Macron salută vizita în Republica MOLDOVA și cere acțiuni pentru apărarea Europei
MARIUS TUCĂ SHOW Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
22:00
Gândul prezintă Best of Marius Tucă Show – vineri, 29 august, de la ora 20.00
ACTUALITATE Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
21:59
Litoralul n-a prea fost pentru toți anul acesta: bilanț amar la final de vară – un sezon estival mai slab ca oricând
ACTUALITATE Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
21:38
Cum ești păcălit la cumpărături: plătești mai mult, pe cantități tot mai mici de produse
ACTUALITATE Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
21:20
Petrecerile de MAJORAT, la concurență cu nunțile și botezurile. Au sute de invitați și bani în plic
ACTUALITATE BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16
21:02
BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România, începe mâine. Două românce scriu istorie: una e pilot de acrobație, iar cealaltă pilotează un F16