În ziua în care inflația a atins un nou record, 9,9% în august 2025, după creșteri de taxe, impozite și reduceri de pensii, salarii și burse, e greu să nu ne amintim ce promitea Nicușor Dan în campania prezidențială din primăvară.

„Putem să ne ducem la 7% pentru 2025, așa cum și-a propus la început Guvernul. Putem să facem asta și după aceea; odată ce ieșim din această zonă de neîncredere, atât pe plan politic, cât și economic, putem să menținem stabilitatea în economie”, declara Nicușor Dan.

Și mai clar era pe tema taxelor și a TVA:

„Vreau să păstrăm TVA-ul la nivelul de 19% cât este acum. Putem menține zona fiscală cu TVA de 19% dacă facem lucrurile corect.”

Doar că realitatea a bătut promisiunile. Inflația aproape că a ajuns la 10%, majoritatea mărfurilor și serviciilor de bază s-au scumpit considerabil, iar românii resimt pe pielea lor efectele măsurilor fiscale și economice luate de Guvern.

Creșterea TVA-ului de la 19% la 21% odată cu 1 august, a făcut ca mesajele electorale din campanie să pară astăzi complet nerealiste. Ceea ce trebuia să fie o economie stabilă și previzibilă s-a transformat într-o cursă nebună a prețurilor.

Surse foto: capturi video

AUTORUL RECOMANDĂ: