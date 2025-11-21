Prima pagină » Actualitate » Românii plătesc și ce nu consumă. Factura pentru apă caldă și căldură acoperă și pierderile furnizorului

21 nov. 2025, 13:28, Actualitate
În marile orașe dependente de sistemele centralizate de termoficare, factura de întreținere nu reflectă doar consumul real al locatarilor. O mare parte din cost acoperă pierderile tehnologice ale rețelelor, adică apa fierbinte sau agentul termic care se pierde în pământ înainte să ajungă la consumatori, Capital, preluat de BZI.

Românii care locuiesc la bloc plătesc la întreținere așa numita factură fantomă, adică nu doar energia termică pe care o consumă, ci și pierderile masive din rețelele vechi ale sistemelor de termoficare. Există diferențe uriașe între agentul termic produs și cel care ajunge efectiv în apartamente. Conform ANRE, România are unele dintre cele mai degradate sisteme de termoficare din Uniunea Europeană, precizează și evz.ro.

Formula de calcul

Formula de calcul pentru facturarea căldurii către blocuri cuprinde atât energia utilă, cea care ajunge efectiv în apartamente, cât și pierderile din rețea. Operatorul transportă un anumit volum de energie, iar dacă o parte se pierde până la branșament, aceasta este trecută la costurile sistemului.

Asociațiile de proprietari primesc o factură care nu reflectă doar consumul înregistrat la gigacalorimetru, ci și pierderile necontabilizate exact. Locatarii sunt cei care achită factura finală, după ce operatorul facturează agentul termic livrat către branșamentul blocului, indiferent dacă acesta provine din consumul real sau din pierderile din rețea, mai notează evz.ro.

Factura pentru pierderi

O problemă cu care se confruntă locatarii o reprezintă pierderile de apă de la bloc. În cazul unei astfel de situații, proprietarii și chiriașii sunt puși la plată, deși nu au vreo vină. Astfel, apar conflicte între locatari și Asociația de Proprietari. Diferența între volumul total facturat de furnizor și suma consumurilor declarate de locatari este încadrată la „pierderi de apă.”  Sumele diferă de la un oraș la altul și în funcție de cantitatea de apă, notează newsweek.ro.

Asociațiile de Proprietari sunt obligate să găsească o metodă legală și echitabilă de împărțire a costurilor suplimentare, iar proprietarii și chiriașii ajung să fie buni de plată. Legea permite mai multe metode de împărțire a pierderilor și anume proporțional cu numărul de persoane din apartament, în funcție de consumul individual, egal pentru fiecare locuință, proporțional cu cota indiviză sau prin ajustarea prețului pe metru cub, precizează capital.ro.

Singura soluție, instanța

Locatarii care consideră că au fost obligați pe nedrept să plătească pierderile de apă au dreptul să conteste aceste sume în instanță, însă trebuie să vină cu argumente și dovezi clare că a fost încălcată legea.

Una dintre obligațiile de plată care declanșează conflicte între locatari și asociație o reprezintă „pierderile de apă.” Toți proprietarii sau chiriașii sunt buni de plată pentru pierderile de apă din bloc din cauza unei avarii sau din cauza unei diferențe între volumul total facturat de furnizor și suma consumurilor declarate de locatari. Românii care stau la bloc trebuie să plătească la întreținere nu doar energia termică pe care o consumă, ci și pierderile masive din rețelele vechi ale sistemelor de termoficare.

