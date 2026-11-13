Ziua de 13 noiembrie, ultimul episod de vară. După 25 de grade la umbră, urmează scăderi chiar și cu 15 grade: ploi în București, ninsori la Brașov

Ziua de vineri, 13 noiembrie, nu aduce, se pare, chiar atât de mult „ghinion” pe cât se zice, cel puțin în privința vremii. Avem maxime de 24…25 de C, în prag de iarnă, în toată țara, la umbră. Dar, meteorologii anunță că vremea se schimbă radical, începând chiar de mâine, 14 noiembrie 2026. Temperaturile scad chiar și cu 15 grade, în toate regiunile țării.

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Potrivit ANM, azi, vremea va fi deosebit de caldă pentru această dată în București, iar temperatura maximă va fi de 24…25 de grade. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, apoi nebulozitatea se va accentua și va ploua (se vor acumula cantități de apă în general de 10…20 l/mp).

„Ploile vor avea și caracter de aversă și vor fi posibile descărcări electrice. Vântul va sufla în general moderat (rafale de 40…50 km/h). Temperatura minimă va fi de 7…9 grade”, au anunțat meteorologii ANM.

Vremea în București, după ziua de 13 noiembrie

Vremea se schimbă în Capitală, după data de 13 noiembrie. Așadar, meteorologii anunță o scădere bruscă a temperaturii și ploi, pentru ziua de sâmbătă. Valorile termice se vor încadra între 8 și 1 grad C.

Cantitatea de apă acumulată va fi de 5 L/m², potrivit prognozei vremeaido. Pe timpul nopții va fi ceață. Duminică, nu va mai ploua în București, iar temperatura mai crește doar cu un grad C.

Vremea în Brașov: mâine va ninge

Pentru orașul Brașov sunt anunțate ninsori, potrivit site-ului vremea.ido.ro. Temperaturile se vor înacdra între 8 și -4 grade C. Va fi un episode de ninsoare abundentă, acumulându-se o cantitate de precipitații de 2 L/m².

Duminică, ninsorile la Brașov se vor opri, iar temperaturile vor mai crește cu 4 grade C.